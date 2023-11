Brutálně zbila kamarádku. Přísnější režim není třeba, hájí OSPOD dívku z Ústí

Nad tím, co všechno byla patnáctiletá Rozálie schopná o dva roky starší kamarádce v parku ve čtvrti Krásné Březno udělat, skoro zůstává rozum stát.

Mlátila a kopala ji do hlavy, tahala ji za vlasy, klečela jí na krku, šlapala a plivala na ni. Útok trval několik minut a po celou dobu agresorka oběti nadávala, vyhrožovala jí mimo jiné, „že prostě umře“, a častovala ji posměšky. Kolem stálo několik lidí. Někteří si napadení natáčeli, záběry se pak objevily na internetu.

„Jednání dívky vůči poškozené bylo provázeno relativně vysokým stupněm násilí a brutality, trvalo dlouhých sedm minut a dá se mluvit pouze o štěstí, že poškozené nebyla způsobena vážná újma na zdraví,“ okomentovala událost soudkyně ústeckého okresního soudu Tereza Nagy.

Mladistvá dívka podle ní předvedla „ryzí bezcitnost a lhostejnost“ vůči poškozené, která agresorku několikrát prosila, aby už ji nechala. V minulosti prý byly nejlepšími kamarádkami. Oběť byla také velmi problémová a k Rozálii dokonce utíkala z výchovného ústavu.

Ne všichni lidé, kteří incidentu přihlíželi, byli zticha. Kdo se však odvážil Rozálii okřiknout, vyslechl si své. „Zmínit lze například starší neznámou ženu, která se snažila poškozenou alespoň slovně bránit a upozorňovala mladistvou na zavolání policie, tuto ženu však mladistvá začala vulgárně urážet, což rovněž svědčí o její neúctě ke třetím osobám,“ popsala soudkyně.

Lhala, že dělám striptýz

Před soudem útočnice vypověděla, že druhou dívku napadla, protože ji pomlouvala. „Říkala o mě, že dělám striptýz a podobné věci, ale to není pravda,“ podotkla. Prý ji napadlo, že by poškozené mohla ublížit, ale v tu chvíli nad tím blíž nepřemýšlela. „V budoucnu už bych nic takového neudělala. To bych se otočila a šla pryč,“ zmínila.

V době, kdy útočnice mluvila před soudem, byla umístěna ve výchovném ústavu. Popisovala, jak se těší, až se začne učit na kuchařku s tím, že konečně vidí ve školní docházce smysl.

Podle soudního senátu se v lednu dopustila pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Uložil jí za to 20 měsíců vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu 30 měsíců, přičemž během té doby má dívka absolvovat některý z resocializačních programů.

Především ale soud nařídil takzvanou ochrannou výchovu, jejímž cílem je ochrana společnosti a je v podstatě alternativou pro trest odnětí svobody. Trvá tak dlouho, dokud není zřetelná náprava. Mladistvý v ní může být v krajním případě až do svých devatenácti let.

„Po zhodnocení všech okolností dospěl soud pro mládež k závěru, že na mladistvou je nutno působit i uložením ochranného opatření v podobě ochranné výchovy, neboť mladistvá se dopustila provinění vysoké společenské závažnosti,“ konstatoval soud.

Rozsudek však není pravomocný. Jak se portálu iDNES.cz podařilo zjistit, odvolala se mladistvá dívka i orgán sociálněprávní ochrany dětí, kterému rozhodnutí o ochranné výchově připadá s ohledem na dívčino chování v posledních měsících příliš přísné. Případem se tedy bude v odvolacím jednání zabývat krajský soud.

Matko, chci tě dostat do vězení

Nad Rozálií byl už v roce 2016 stanoven soudní dohled. Důvodem byla špatná péče matky. Zrušen byl v roce 2021. Jen o několik měsíců později matka dívky podala k soudu návrh, aby u její dcery nařídil ústavní výchovu, po několika týdnech ho vzala zpět. Pak matka, která své dítě po smrti partnera absolutně nezvládala, podala další návrh, na jeho základě byla dívka umístěna do diagnostického ústavu.

Soud ji tam poslal letos 19. ledna. Než však rozhodnutí nabylo právní moci, dívka v Ústí napadla svoji kamarádku. A to není všechno, jen dva dny potom vyhrožovala jiné dívce přes Messenger. Tento skutek byl vyhodnocen jako přestupek a dívka za něj dostala pokutu 300 korun.

Jak dále vyplývá z rozsudku, na základní škole v Ústí nad Labem dívka svého času vykazovala stoprocentní neomluvenou absenci. „Třídní učitel pouze od jiných žáků věděl, že má problémy i mimo školu, osobně ji několikrát viděl venku ve večerních hodinách, minimálně jednou ho poznala a smála se na něj. Matka si mu stěžovala, že si s dcerou neví rady a chce ji dát do ústavu,“ píše se ve verdiktu.

Když se dívčiny absence ve škole řešily, prohodila jen, že chtěla tímhle způsobem dostat matku do vězení.

Zároveň si v minulosti podle všeho vydělávala prostitucí. Přímo její třídní učitel ji viděl nastupovat do auta ke starším mužům. O tom, že se živí „svým tělem“, hovořili i někteří její spolužáci.

Alespoň nějaké pozitivní světlo na ni vrhá zpráva ze zmíněného diagnostického ústavu. V ní ji tamní pedagogové a vychovatelé označují za pozornou, snaživou, oblíbenou. „Za výraznou sebekontrolou, úslužností a rezervovaností se ukrývá deprivovaná, nejistá dívka, která je velice loajální k blízkým lidem,“ zhodnotil diagnostický ústav.

Díky pokrokům, které dívka v zařízení udělala, doporučil diagnostický ústav takzvanou ústavní výchovu, tedy pokračování pobytu v jejím současném výchovném ústavu s mírnějšími pravidly. S tím se však soud neztotožnil.

„Návrh na nenařizování ochranné výchovy soud vzal samozřejmě v potaz, avšak po zhodnocení všech okolností shledal, že minimálně po určitou dobu by se mladistvá měla nacházet v zařízení s přísnějším režimem, než který je stanoven pro zařízení s ústavní výchovou, když teprve v tomto zařízení bude mladistvá moci prokázat, že svoji nápravu myslí skutečně vážně,“ dodala soudkyně Nagy.