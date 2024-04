Obžalovaný plánoval moji smrt, tvrdí otec omylem zabitého chlapce z Mostu

Muž u soudu řekl, že v daný den synovi nejprve koupil pití a hračku. Pak si všiml jak své bývalé partnerky, tak obžalovaného Michala Pokuty. „Ona byla totálně zdrogovaná. Řekl jsem jí, aby šla s dětmi pryč, byl tam totiž i její starší syn. Pokuta měl v ruce nůž. Běžel jsem za ním a po cestě sebral klacek, asi dva metry dlouhý kůl. Zvedl jsem ho proti Pokutovi, ale ona mi ho vyrvala z ruky. Strhla mě na zem,“ popsal otec chlapce.

Řekl, že následně vůči němu tehdy běželi jak obžalovaný Pokuta s nožem, tak Pokutův otec, proto vzal syna do náručí a začal s ním utíkat. „Moje bývalá partnerka věděla, co se stane, protože říkala, abych šel pryč, že to pro mě bude lepší,“ vypověděl u soudu Ital.

„Když se to stalo, položil jsem syna na zem a dával mu umělé dýchání. Ránu jsem ucpal svým trikem. Když přijela záchranka, bylo jasné, že synovi nebije srdce, že je mrtvý,“ dodal emotivně.

„Otec obžalovaného svému synovi pak řekl, aby utekl. Pak se na místě v klidu bavil s policií. Mozkem toho všeho není obžalovaný, vždyť se na něj podívejte. Za všechno může jeho otec,“ podotkl. Otec obžalovaného byl také předvolaný jako svědek, ale odmítl vypovídat.

Muž dále uvedl, že Pokuta ženu opakovaně mlátil a dodával jí drogy, kvůli kterým prý v jednu dobu vážila jen 38 kilo. Jemu samotnému měl obžalovaný vyhrožovat už v minulosti. „Plánoval moji smrt,“ popisoval.

Skutek se odehrál u mostecké 14. základní školy. Dvaatřicetiletý Pokuta podle spisu na místě opakovaně hrozil biologickému otci dítěte, že ho zabije. Pak se k němu měl rozeběhnout s namířeným nožem v ruce. Při konfliktu však byl zasažený malý chlapec, kterého druhý muž držel v náručí. Dítě po zásahu do krku na místě zemřelo.

Pokuta, který byl v době spáchání činu pod vlivem drog, je kvůli útoku s nožem na svého soka obžalovaný z pokusu o vraždu, za bodnutí dítěte z usmrcení z nedbalosti a za slovní výpady z nebezpečného vyhrožování. V krajním případě mu hrozí až dvacetiletý trest. Státní zástupkyně pro něj v obžalobě navrhla 16 let.

Muž od začátku tvrdí, že nechtěl nikoho zabít. Nožem prý chtěl druhému muži jen pohrozit poté, co na místě došlo nejprve ke slovní roztržce mezi biologickými rodiči dítěte, přičemž Ital měl v jednu chvíli v ruce svírat klacek, pak ho pustit a vzít do náručí dítě. „Mrzí mě, že jsem vytáhl ten nůž. On se otočil, udělal krok ke mně a nastavil malého,“ vypověděl v závěru února.

On i jeho partnerka, matka chlapce, tvrdí, že původcem všeho je italský otec dítěte. Dvojici prý neustále působil problémy. Měl je napadat, chovat se jako stalker.

„Michal není žádný vrah,“ řekla už dříve před soudem matka mrtvého chlapce.

Hlavní líčení bude pokračovat v květnu.