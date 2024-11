Účetní převedl z konta soudu 16 milionů a prosázel je. Dostal za to sedm let

14:46

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal na sedm let do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce. Muž ze soudního účtu zpronevěřil 16 milionů korun, které následně prosázel. Soud mu zároveň na sedm let zakázal pracovat v oblasti účetnictví. Rozsudek nicméně není pravomocný.