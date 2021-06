Nebudou to čistky, říká o personálních změnách nový šéf Krajské zdravotní

„Personální změny nebudou ve formě čistek nebo že bychom konkrétní posty a jména chtěli přeobsadit. Chci dokončit, co nastartoval minulý předseda představenstva Adam Vojtěch, tedy změnu ředitelů nemocnic i organizační strukturu KZ. Aby byla jednodušší a výkonnější. Nejdůležitější z mého pohledu je, že bychom měli dát větší kompetence, ale i více zodpovědnosti ředitelům nemocnic, a to u ekonomiky a chodu nemocnice. To bychom měli dokončit do konce srpna,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Štěrba.

Budou se tyto změny týkat jen zmíněných ředitelů nemocnic, nebo i dalších zaměstnanců?

Určitě to bude navázáno i na nižší posty. Ředitelé jsou nejmarkantnější částí, ale od toho se budou odvíjet další posty, například náměstků celého holdingu nebo podřízených pod novými řediteli. Snažíme se, aby ta místa ubyla. Důležitější je, aby řízení bylo co nejvíce přímočaré a struktura jednodušší. Personál zúčelnit, aby ředitelé a jejich management lépe a v klidu řídili své nemocnice. Ale také abychom zachovali výhodu holdingu a centrálního zázemí.

Od listopadu jste třetím předsedou představenstva, před Adamem Vojtěchem, který je znovu ministrem zdravotnictví, to byl ještě šéf nemocnice v Žatci Jindřich Zetek, jenž byl odvolán poté, co upozornil na podivné smlouvy pro poradce KZ. Lze očekávat další změny, nebo chcete situaci stabilizovat?

Říká se třikrát a dost, doufám, že zapadnu do tohoto rčení. Je pravda, že změny byly turbulentní i na můj vkus, je ale také pravda, že poslední změna byla zaviněna vyšší mocí. Adam Vojtěch dostal úkol, aby se staral o blaho zdravotnictví celé republiky. To byl zásah, který jsme nemohli očekávat. Nemám žádné zaječí úmysly, nebral jsem to jen na nějakou dobu, než se vrátí pan ministr nebo někdo jiný. Chci pracovat tak, abych tady byl nejen fyzicky, ale abych své práci mentálně dával co nejvíc.

Vy jste ale majitelem zdravotnického zařízení, litoměřického Lékařského domu. Zvládnete Krajskou zdravotní s majetkem 5,2 miliardy korun, ročním obratem 7,3 miliardy a skoro osmi tisíci zaměstnanci?

Jsem ambulantní specialista, mám privátní zařízení gastroenterologické a hepatologické ještě se zaměřením na digestivní endoskopii. Je to při endoskopických zákrocích napůl operativa, která je stresující. Ten stres dokážu zohlednit a čelit mu. Činnost ambulance jsem snížil natolik, abych se mohl věnovat KZ. Nebudu odbíhat od endoskopu sem, ale budu zde. Ale také sem dokážu z Litoměřic kdykoli během půl hodinky dojet. To, že vedu malé privátní lékařské zařízení, je to jiná část. Nemám zkušenosti jako generální ředitel, ale ve spolupráci s generálním ředitelem a ostatními členy představenstva, kteří mne podporují, si troufám říci, že to zvládnu.

V jakém stavu KZ přebíráte a kam byste ji chtěl posunout?

Cíl souvisí s investicemi, které chceme dotáhnout do zdárného konce. Určitě KZ přebírám v dobrém stavu hlavně díky zdravotníkům, kteří vše drží perfektně. My jim musíme vytvořit podmínky, aby byli férově ohodnocení, aby měli motivaci i lepší kompetenci. Musíme vytvořit natolik dobré podmínky, aby byli spokojení a zabránili jsme jejich vyhoření. To považuji za nejdůležitější. Následně i to, aby měli v čem dobře pracovat. Jsou nutné investice, rekonstrukce nemocnic a modernizace přístrojového a laboratorního vybavení. Na to je postupně důležité sehnat finance a nespoléhat se jen na klikací soutěže. Musíme se také snažit dobře hospodařit, účelně alokovat peníze i z dalších fondů.

Klikacími soutěžemi myslíte dotační výzvu pro zdravotnictví z programu REACT-EU, kde byla jedním z hlavních kritérií rychlost podání, tedy kliknutí počítačovou myší, a u kterých budou úspěšní žadatelé známi koncem června? Budete hledat i jiné dotace pro rozvoj nemocnic?

Nespoléháme jen na REACT-EU, tím spíš, že jeho 98. výzva byla hodně soutěživá. Troufám si říci, že když se posoudí všechny projekty v REACT-EU, bude zde alokováno zřejmě 5 až 5,5 miliardy korun navíc, mělo by se dostat na znatelnou část našich projektů i projektů ostatních nemocnic. Podle mne by měly všechny smysluplné projekty dostat peníze a částka by měla být rozdělena mezi více žadatelů, ne jen 10 nebo 20, kteří byli v prvních nanosekundách nejrychlejší. Další dotační tituly REACT-EU by neměly mít nanosekundová kritéria.

Na podzim se blíží další dotace – Národní plán obnovy ministerstva průmyslu a obchodu. Tam bychom si na dotace chtěli sáhnout ze dvou pilířů. První je Zdraví a zvýšení odolnosti obyvatelstva, kde je 15 miliard korun. Mnohem více, 80 miliard, je ve fondu Fyzické infrastruktury, kde jde o zlepšení energetické odolnosti a kondice budov i snížení uhlíkové stopy. To může zahrnovat řadu rekonstrukcí. Zde bychom úspěšní být mohli, protože řadu projektů a stavebních povolení máme připravenu.

Poslední velmi zajímavou dotací, kde bude zdaleka nejvíce peněz, jsou dotace ministerstva životního prostředí. Je to Fond spravedlivé transformace – Modernizační fond. Mám informace, že v horizontu sedmi let by zde mohlo být až 300 miliard korun. I tato dotace se bude týkat zlepšení energetické odolnosti budov, až již veřejných, či domácností. Zde už jsme začali předběžně spolupracovat s ministerstvem životního prostředí, abychom co nejdřív znali konkrétní obrysy této dotace. Osobně chci v tomto směru zapracovat co nejvíc, aby na podzim KZ z dotace získala co nejvíce financí.

Jaká je vaše představa o využití zmíněných dotací, co chcete zlepšit?

Půjde hlavně o rekonstrukce nemocnic, zlepšení zateplení, nová okna. To se týká například i nemocnice v Litoměřicích a Rumburku. Znamená to upravit a postupně rekonstruovat budovy, případně aby byly energeticky soběstačné. Jde také o sadové a parkové úpravy kolem nemocnic. Čím více financí se účelně využije, tím líp, abychom nic nevraceli EU. Osobně chci, aby dotace byly během léta připravené. Měli bychom se snažit i ulehčit kraji, aby KZ nevyžadovala tolik prostředků a kraj je mohl využít, kde jsou nutné. To je jedna z mých priorit. Ovšem ne šetřit za každou cenu. Musíme mít nemocnice pro 21. století, nejen pro lékaře a zaměstnance, ale i pacienty.