Záměnu identity nepoznala ani policie. Žena uvrhla do dluhů sestru, trest platí

„Odvolací soud se ztotožňuje s výrokem soudu prvního stupně, který se otázkou výše trestu zabýval dostatečně podrobně,“ uvedla soudkyně Andrea Martiníková s tím, že dva roky vězení považuje za přiměřené potrestání.

Proti rozsudku si může obžalovaná podat ještě dovolání k Nejvyššímu soudu. „Bez komentáře,“ uvedl její obhájce při odchodu ze soudní síně na dotaz, zda tak učiní.

Platí tak trest z letošního ledna. Obžalovaná se tehdy před soudem doznala, což zohlednil soudce jako polehčující okolnost. Její projevenou lítost ale nepovažoval za upřímnou a konstatoval, že se žena nesnaží své jednání odčinit splácením dluhů, které způsobila.

Dominika B. se snažila odvolací senát přesvědčit, aby ji do vězení neposílal. Popisovala, že se musí starat o sedmiletou dceru a že se snaží vztahy se svojí sestrou urovnat, ta ale kontakt s ní odmítá. „Lituji, co jsem udělala, způsobila jsem to kvůli závislosti na automatech. Už závislá nejsem,“ líčila.

Problémy, které své sestře způsobila, chce prý řešit a dluhy splácet. Ovšem nepracuje. To, že je nezaměstnaná, odůvodnila zdravotními problémy.

Soudkyně: Bylo to zavrženíhodné

Dominika B. v roce 2019 bydlela u své sestry, bez práce, ale s vysokými dluhy. V trestním rejstříku měla dvě podmíněná odsouzení za majetkovou trestnou činnost. První půjčku na identitu sestry si sjednala v září 2019. Když jí to prošlo, následovaly další a další. Napůjčovala si tak několik set tisíc korun. Půjčky nesplácela, její sestra se tak stala dlužníkem, aniž by o tom měla tušení.

Zatímco totiž byla v práci, obžalovaná kontrolovala veškerou příchozí poštu. Obžalovaná se dokonce vydávala za svoji sestru i před policisty, kteří poškozenou vyšetřovali pro úvěrový podvod. Vše prasklo až poté, co došlo k odsouzení poškozené trestním příkazem.

„Obžalovaná zcela zavrženíhodným způsobem zneužila důvěru své sestry, která ji u sebe nechala bydlet,“ okomentovala případ soudkyně Martiníková.