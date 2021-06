Z Kozí dráhy nebude cyklostezka, vlaky se na trať vrátí možná už na podzim

„Přes mnohaměsíční složitá vyjednávání se Správou železnic (SŽ), dopravci, vedením obcí a zástupci spolků jsme se dostali k tomu, že kraj potvrdil své předchozí rozhodnutí a objedná turistickou přepravu osob mezi Děčínem a Telnicí. Výletní vlaky na turisticky atraktivní trati pod Krušnými horami by tak mohly vyjet už na podzim, kdy se slaví 150 let od založení Kozí dráhy,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci), který má na starosti kulturu a právě cestovní ruch.

Podle něj je nyní na SŽ, aby zajistila zprovoznění trati, která byla dlouhá léta zanedbávaná. „Je tady totiž zákon, který říká, že když krajská samospráva objedná dopravu, státní orgán na to musí reagovat,“ podotkl Řehák.



„Správa železnic požádá Centrální komisi ministerstva dopravy o schválení opravných prací přibližně za 50 milionů korun v úseku Děčín–Telnice, aby vlaky mohly v požadovaném termínu na trať vyjet,“ potvrdila MF DNES mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Rekonstrukci trati už tak musí potvrdit jen zmíněná Centrální komise ministerstva dopravy. „Realizaci by SŽ financovala ze svého rozpočtu, z prostředků na provozuschopnost,“ doplnil mluvčí resortu dopravy František Jemelka s tím, že centrální komise se bude situací určitě zabývat. Kdy přesně se sejde, ale zatím jasné není.

Děčín: Cyklostezka by byla lepší

Pokud SŽ dostane požehnání a do rekonstrukce Kozí dráhy se pustí, plán na vznik cyklostezky na tělese trati, který v posledních letech prosazovali především zastupitelé Děčína, tím zřejmě skončí.

„Je zjevné, že bude možné realizovat pouze jeden projekt, tedy buď cyklostezku, nebo obnovu železničního provozu. Případné hybridní řešení zatím sledováno nebylo,“ poznamenal Jemelka.

Rozhodnutí kraje o objednání dopravy se zastupitelům Děčína nelíbí. „Myslím si, že není dobré vyhazovat státní peníze v době, kdy musíme řešit dluhy po pandemii, kvůli pár vláčkům, které vyjedou v sobotu a v neděli, a to ještě jen v sezoně. Lokálky by se měly podporovat tam, kde to má smysl a podpoří se tam turismus. Podle mě je cyklostezka za méně peněz více muziky,“ podotkl Jiří Aster (ANO), náměstek děčínského primátora pro dopravu.

Oprava zchátralé dráhy podle něj navíc může stát víc peněz, než uvádí odhady Správy železnic. „Těch 50 milionů možná nebude stačit ani na první úsek z Děčína do Telnice. Druhý úsek do Oldřichova je ale úplně rozkradený, tam to bude stát 100 milionů,“ zmínil Aster.

Náměstek: 50 milionů? Možná mnohem méně

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka je to věc názoru. „Já osobně zpochybňuji i těch 50 milionů, pravděpodobně to bude mnohem méně peněz,“ sdělil.

Obnovení provozu na trati podle něj navíc povede k nárůstu turistiky v Podkrušnohoří.

„Ta oblast je pro nás primární, protože dlouhá léta trpěla. Potenciálním prodloužením trati do Krupky a později až do Oldřichova bychom chtěli vytvořit celý systém turistiky a dopravní obslužnosti. Ta trať má ambici stát se jakousi tepnou Podkrušnohoří. Ne všechny věci se dají měřit penězi, v současnosti si na sebe nevydělá žádná železniční trať, dokonce ani trať Praha–Kolín není zisková. To, že kraj bude platit zhruba 1,5 milionu ročně, je prostě daň za to, že chceme oživit tento region,“ dodal Řehák.