Kam vyrazit k vodě? V Mostu potkáte olympioniky, u Labe zažijete adrenalin

Jezero Most

Na průzračnou vodu a oblázkové pláže láká jezero Most nedaleko stejnojmenného města. Návštěvníky potěší nejen parkování a vstup zdarma, ale také potřebné zázemí na hlavní pláži v jižní části vodní plochy – příchozím jsou tu k dispozici slaměné slunečníky, přístupová mola, převlékárny, toalety s tekoucí vodou a pítka. Lze si zde také zdarma zapůjčit lehátka.

Pro ty, kteří se nechtějí jen nečinně povalovat na pláži, je tu připraveno pískové hřiště pro plážové sporty. Děti se pak mohou vyřádit na nejrůznějších prolézačkách. A nezapomíná se tu ani na „kolaře“ – kolem jezera vede devítikilometrová cyklostezka. Vlastníci elektrokol si pak mohou své bicykly dobít v nabíjecí stanici na hlavní pláži.

12. září 2020

Pejskaře potěší tři psí pláže, kde si budou moci ve vodě zařádit i jejich čtyřnozí mazlíčci. Nacházejí se sice dále od hlavní pláže, dá se sem však pohodlně dojít. Ale pozor – koupání a pohyb bez vodítka je psům povolen pouze v těchto vyhrazených prostorách, jinde je to zakázáno.

Na své si u jezera Most přijdou i milovníci dobrého jídla a pití. Čekají tu na ně tři stálé stánky s občerstvením, kde lze zakoupit jak zmrzlinu a drobné pochutiny, tak i velká jídla. Během sezony, tedy zhruba od května do září, pak nabídku rozšiřují nejrůznější food trucky.

Hlavním tahákem pro návštěvu jezera Most však letos v létě je Olympijský festival. Ten bude na přelomu července a srpna probíhat ve stejném termínu jako olympijské hry v Paříži a návštěvníkům nabídne nepřeberné množství aktivit. Lidé si zde budou moci vyzkoušet více než padesátku různých sportů, fandit olympionikům ve fanzónách a také se setkat s českými reprezentanty, kteří sem zamíří přímo z Francie. Dospěli na vstupném zaplatí 200 korun, pro děti do 12 let je za 100 korun a děti do šesti let, senioři a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Wake & Fun Třeboutice

Milovníci adrenalinu, kteří se nechtějí jen koupat a rádi by si u vody dopřáli trochu vzrušení, mohou zavítat do areálu Wake & Fun v Třebouticích nedaleko Litoměřic. V tomto ráji vodních sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet wakesurfing (surfování na vlně za člunem), wakeboarding (jízda na wakeboardu, při které je jezdec tažen na laně za lodí), vodní lyžování, jízdu na jetsurfu (surf s tryskovým motorem) nebo třeba paddleboard. Méně zkušení pak mohou využít i služeb instruktora.

Zábava tu však nečeká jen na vlnách Labe, ale i na jeho břehu. K dispozici tu je hřiště na beach volejbal a za pozornost stojí také zdejší vyhlášené občerstvení. V bistru jen pár metrů od vody servírují osvěžující drinky, burgery pro masožrouty i vegetariány a v sezoně dokonce i snídaně.

Areál Wake & Fun v Třebouticích nabízí zábavu a adrenalin.

Ti, kteří by tu chtěli zůstat déle, pak mohou přenocovat ve zdejším kempu. V areálu je parkoviště a sociální zařízení, nocležníci však musí mít svůj stan či obytný vůz. Ubytování pro jednoho vyjde na 100 korun na noc, za stan návštěvníci zaplatí 200 korun za noc a za obytný automobil 500 korun za noc.

A v areálu nezapomínají ani na děti – ty mohou zavítat na Wake & Fun příměstské tábory, kde si vyzkouší různé vodní sporty a užijí si i další pohybové aktivity. V turnusu pro děti od 7 let, který proběhne od 5. do 9. srpna, jsou dosud volná místa. Pobyt vyjde na 6500 korun a lze jej rezervovat na webu wakefun.cz.

Rezervovat by si zájemci měli také loď pro wakesurfing, wakeboarding či vodní lyžování. Pronájem lodi pro tyto aktivity vyjde na 3990 korun na 60 minut a v ceně je zahrnuto vybavení pro dohodnutý sport. Jízda na jetsurfu pak vyjde na 1900 až 2700 korun za 60 minut podle zapůjčeného modelu. Za paddleboard zaplatí zájemci 200 korun na hodinu, za hřiště na beach volejbal 150 korun na hodinu a služby instruktora vyjdou na 600 korun na 30 minut.

Areál je v červenci a srpnu otevřen od pondělí do čtvrtka od 9 do 21 hodin, od pátku do neděle pak od 9 do 22 hodin.

Koupaliště Brná

Termální koupaliště v ústecké části Brná je sice mezi Severočechy dobře známé, na letošní sezonu si však přichystalo hned několik novinek.

Na návštěvníky tu čekají opravené dámské toalety a také nové pánské toalety, práce na nich by měly skončit v těchto dnech. Nad převlékárnami byla také opravena a zpřístupněna část sluneční terasy, která nabízí posezení a výhled na celý areál. K dispozici je tu i nová venkovní sprcha s ochlazovacím džberem.

Koupaliště v části Brná v Ústí nad Labem.

Atmosféru léta a dovolené pak podtrhuje nově vysazená vinná réva. Podle Tomáše Vohryzky, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, pod které koupaliště v Brné spadá, by se hrozny vypěstované v areálu mohly v budoucnu dále zpracovávat, a to ve spolupráci s některým ze severočeských vinařů.

Koupaliště se také může pochlubit novým antukovým hřištěm na volejbal či nohejbal, které se nachází za rekreačním bazénem. Za pronájem hřiště zaplatí sportovci od 9 do 15 hodin 100 korun za hodinu, poté se cena zvedá na 200 korun za hodinu. Pro návštěvníky koupaliště, kteří se prokážou vstupenkou, zůstává cena 100 korun za hodinu platná po celý den. Zájemci si mohou také půjčit míč u plavčíka, a to za vratnou zálohu 100 korun.

Kromě těchto novinek tu na návštěvníky čekají i osvědčené stálice – plavecký bazén, rekreační bazény, tobogán, brouzdaliště a dětský bazén. V případě nepříznivého počasí mohou lidé zavítat i do zdejší sauny.

Ti, kteří už se nasytili koupání, pak mohou zdarma využít odpočinkovou zónu s lehátky a hamaky nebo doplnit síly v jednom ze zdejších stánků s občerstvením. Pro nejmenší je tu přichystána řada prolézaček a pro aktivní návštěvníky je zde půjčovna paddleboardů a workoutové hřiště.

15. prosince 2023

A jak se na koupaliště dostat? Pěšky, autem, autobusem… Nebo lodí! K areálu na břehu Labe pluje ve vybrané úterky, čtvrtky a soboty loď Marie, která jezdí na trase Vaňov – Píšťany a zpět.

Koupaliště v Brné je otevřeno každý den od 9 hodin do 21 hodin. Plné vstupné na jednu hodinu vyjde na 50 korun, na celý den pak na 150 korun. Vstupné pro děti, studenty a seniory vyjde na hodinu na 30 korun na celý den na 90 korun.