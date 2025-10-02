Muž si na ubytovně vařil večeři, spolubydlící ho při tom postřelil vzduchovkou

  15:14,  aktualizováno  15:14
Incidentem se zbraní na ubytovně v Chomutově se zabývají policisté. Devětadvacetiletý muž chtěl po desáté večer spát po práci, ale rušil ho hluk vycházející z kuchyně ubytovacího zařízení. Naštvaný muž se situaci rozhodl vyřešit poněkud nestandardně.
Zbraň kterou použil muž v Chomutově při útoku na spolubydlícího.
Zbraň kterou použil muž v Chomutově při útoku na spolubydlícího. | foto: Policie ČR

V místnosti se nacházeli dva další nájemníci ubytovny, kteří si připravovali jídlo. Muž se vydal do kuchyně se vzduchovkou v ruce a bez váhání postřelil jednoho z nich do nohy.

Střela zůstala v ráně a postřelený musel být hospitalizován. Podstoupil také operaci. Policisté útočníka obvinili ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

,,Obviněnému, který zřejmě kvůli hluku neudržel nervy na uzdě, hrozí u soudu v případě uznání viny za spáchání trestného činu ublížení na zdraví trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let,“ uvedla mluvčí Policie ČR Miroslava Glogovská.

