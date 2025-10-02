V místnosti se nacházeli dva další nájemníci ubytovny, kteří si připravovali jídlo. Muž se vydal do kuchyně se vzduchovkou v ruce a bez váhání postřelil jednoho z nich do nohy.
Střela zůstala v ráně a postřelený musel být hospitalizován. Podstoupil také operaci. Policisté útočníka obvinili ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.
,,Obviněnému, který zřejmě kvůli hluku neudržel nervy na uzdě, hrozí u soudu v případě uznání viny za spáchání trestného činu ublížení na zdraví trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let,“ uvedla mluvčí Policie ČR Miroslava Glogovská.