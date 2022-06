Čistota i využití nábřeží. Partaje v Ústí odkrývají volební lídry i plány

Zatímco oficiální potvrzení kandidatury Petra Nedvědického by mělo zaznít až zhruba v polovině června, svého lídra a potenciálního kandidáta na primátora naopak již oficiálně představilo Ústecké fórum občanů (UFO), které má v dosavadním zastupitelstvu pět křesel.

Číslem jedna na kandidátce je současný zastupitel a projektový manažer Petr Křivan. „Chceme dokončit řadu již rozpracovaných projektů, na které občané čekají a mají jim minimálně usnadnit život ve městě. Velký dluh je i na infrastruktuře a důležité je pro nás také zajištění bezpečnosti a čistoty,“ uvedl při zahájení kampaně lídr UFO.

Svou kandidátku odkryli už i Starostové a nezávislí (STAN), kteří v tomto volebním období v zastupitelstvu nesedí. STAN, které má v krajském městě poprvé v historii samostatnou kandidátku, bude chtít navázat na podzimní úspěch ve sněmovních volbách.

Mezi jeho priority patří bezpečnost a posílení městské policie a vrácení jejich služeben do všech obvodů, vyřešení situace na jezeře Milada či využití labského nábřeží pro rekreaci, sport i na společenské akce. „Chceme se soustředit na to, co my můžeme pro město udělat dobrého,“ řekl Radovan Dostálek, podnikatel a jednička hnutí.

Potvrzeným jménem je i Michal Ševcovic, ředitel základní školy a současný náměstek primátora pro školství, jenž do komunálních voleb povede PRO Zdraví a sport. Uskupení bude obhajovat dvě křesla.

Nezávislí kandidáti, TOP 09 a KDU-ČSL tvoří hnutí Společně. Získat svá první místa v zastupitelstvu chce pod vedením Zbyňka Nováka, předsedy ústecké KDU-ČSL. „Chceme, aby vedení města vidělo dál než za jedno volební období, chceme skutečnou vizi,“ zní jeden z bodů z volebního programu uskupení.

ODS jde samostatně

Samostatně do podzimních voleb jde ODS, která na vládní úrovni jinak spolupracuje právě s TOP 09 a KDU-ČSL. V ústeckém zastupitelstvu má teď pouze dva mandáty.

Navázat na celostátní vysoké preference pravicové strany by měl pomoci Michal Šidák, současný ředitel ústeckého gymnázia Dr. Šmejkala, jehož jméno se nejčastěji zmiňuje v souvislosti s prvním postem na kandidátce. Veřejné představení volebního programu ODS i kandidátů by však mělo zaznít až v polovině měsíce.

V průběhu června by měly své kandidátky oficiálně představit i Vaše Ústí, KSČM, SPD a hnutí PRO! Ústí, které dnes mají dohromady v ústeckém zastupitelstvu 18 křesel.

Hned osm z nich bude v září obhajovat hnutí PRO! Ústí, které tvoří nezávislí kandidáti, Piráti a Zelení. Momentálně je jisté, že za Piráty bude volební jedničkou dosavadní zastupitel Lukáš Blažej. „Konečné pořadí na kandidátce PRO! Ústí ale představíme oficiálně v polovině června,“ upozornil Blažej.