Kočky smazaly soubor a práce bylo moc, žádal dodavatel o odpuštění pokuty

„Také mi to přijde jako hloupost, ale pro úplnost jsem to do žádosti uvedl. S tím pánem, kterému se to údajně stalo, už nespolupracuji,“ sdělil zhotovitel Antonín Wachtel s tím, že podle jeho dnes již bývalého spolupracovníka data z počítače zmizela nenávratně.

Zakázka se týkala vypracování pasportů, tedy jakýchsi evidenčních listů, pro základní školu v Ruské ulici a pro mateřskou školu v Gorkého ulici.

Hotovo mělo být do začátku září 2018. Do tohoto data Wachtel stihl odevzdat jen pasport mateřinky, ohledně základní školy odevzdal práci až skoro v polovině prosince.

„Nebylo v našich silách práce dokončit a odevzdat dříve, než se stalo,“ stojí v dokumentu, v němž podnikatel popisoval důvody prodlení. Kvůli zpoždění mu naskočilo penále ve výši 130 tisíc korun, které chtěl odpustit.

Vedle počínání spolupracovníkových koček Wachtel za důvody prodlení označil i své zdravotní problémy a velkou vytíženost kvůli jiným zakázkám pro litvínovskou radnici.

Působil jako externí technický dozor například u stavebních úprav v základní škole na sídlišti Janov, u penzionu pro seniory v Podkrušnohorské ulici nebo u vzdělávacího centra Lesánek.

A právě to prý byl pro zainteresované osoby rozhodující faktor při hodnocení žádosti.

„Dělal na více projektech najednou, z nichž některé měly větší prioritu. Měl toho hodně. Kočky, které měly způsobit ztrátu dat, v tom pro nás opravdu nehrály žádnou roli,“ řekl k tomu litvínovský místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).

Wachtel mohl požádat o prodloužení termínu dodělání zakázky, k tomu ale nepřistoupil. „Já jsem na to zapomněl,“ podotkl.

Podle Rosenbauma město řeší promíjení pokut pouze zřídka. „Jen málokdy věc dojde až tak daleko, že bychom museli dávat finanční sankci,“ uvedl místostarosta Rosenbaum.