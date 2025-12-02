Policejní manévry na Chomutovsku. V bytě se našly střelné zbraně a munice

„Aktuálně provádíme úkony v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří, kde policisté v jednom z bytů tamního bytového domu na základě přijatého oznámení o přechovávání zbraní nalezli střelné zbraně, munici a další obdobné předměty,“ oznámili policisté krátce před poledne na síti X.
Na místo byl povolán také pyrotechnik.
„Obyvatele domu jsme z bezpečnostních důvodů evakuovali a okolí domu bylo uzavřeno. Nikdo není v ohrožení a nájemníci se po provedení potřebných úkonů budou moci vrátit do svých bytů,“ popsali policisté.
V souvislosti s událostí policie zadržela jednoho muže, kterého umístila do cely a provádí s ním úkony trestního řízení.
Další informace kriminalisté na dotaz iDNES.cz zatím nesdělili. Ani to, zda právě u zadrženého zbraně a munici našli.