Policejní manévry na Chomutovsku. V bytě se našly střelné zbraně a munice

  12:14
Policisté zasahují v jednom z bytů v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, kde nalezli střelné zbraně i munici. Obyvatelé domu byli evakuováni a okolí uzavřeno. V souvislosti s případem kriminalisté zadrželi jednoho muže.
V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...
Zvětšit fotografii

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli střelné zbraně, munici a další obdobné předměty. | foto: Policie ČR

„Aktuálně provádíme úkony v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří, kde policisté v jednom z bytů tamního bytového domu na základě přijatého oznámení o přechovávání zbraní nalezli střelné zbraně, munici a další obdobné předměty,“ oznámili policisté krátce před poledne na síti X.

Na místo byl povolán také pyrotechnik.

„Obyvatele domu jsme z bezpečnostních důvodů evakuovali a okolí domu bylo uzavřeno. Nikdo není v ohrožení a nájemníci se po provedení potřebných úkonů budou moci vrátit do svých bytů,“ popsali policisté.

V souvislosti s událostí policie zadržela jednoho muže, kterého umístila do cely a provádí s ním úkony trestního řízení.

Další informace kriminalisté na dotaz iDNES.cz zatím nesdělili. Ani to, zda právě u zadrženého zbraně a munici našli.

Autoři:
Vstoupit do diskuse