Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

  11:12,  aktualizováno  11:12
Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému ohrožení okolí policisté při zásahu evakuovali obyvatele domu a uzavřeli okolí. V souvislosti s případem kriminalisté zadrželi jednoho muže.
V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...
Zvětšit fotografii

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli střelné zbraně, munici a další obdobné předměty. | foto: Policie ČR

„Dnes v dopoledních hodinách bude v bytě provedena domovní prohlídka za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Prohlídce budou podrobena také vozidla a garáž patřící zadrženému muži,“ oznámili ve středu policisté na síti X.

V jednom z bytů v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku policisté zasahovali už v úterý. Nalezli zde střelné zbraně i munici.

V souvislosti s událostí policie zadržela jednoho muže, kterého umístila do cely a provádí s ním úkony trestního řízení.

Další informace kriminalisté na dotaz iDNES.cz zatím nesdělili. Neupřesnili ani, zda zbraně a munici našli konkrétně u zadrženého člověka.

Autor:
Vstoupit do diskuse