Jak žili Keltové v Poohří. Výstava v klášteře ukazuje i bojovnický hrob

  8:46,  aktualizováno  8:46
Obraz každodenního života Keltů obývajících území středního Poohří zprostředkovává výstava s názvem Keltská Agara ve františkánském klášteře v Kadani. Návštěvníci se seznámí s mnoha aspekty jejich života – ať jde o bydlení, řemesla, vojenství, pohřbívání, či o technologické novinky laténské doby, která se datuje zhruba do posledních 500 let před naším letopočtem.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
foto: Jiří Hub

Výstava kombinuje originální archeologické nálezy s přesnými replikami. „Návštěvníci si zde porovnají originální nálezy s replikami z té doby,“ uvedla archeoložka Kateřina Hošková.

Představeny jsou novinky doby laténské, jako bylo zavádění rotačního žernovu na mletí obilí, hrnčířského kruhu a budování prvních měst, takzvaných oppid.

Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
Výstava v Kadani přibližuje život Keltů.
„Velmi atraktivní je rekonstrukce bojovnického hrobu ze Staňkovic u Žatce,“ doplnila Hošková.

Část expozice je věnována střednímu Poohří a nálezům z regionu: keramice, sponám, kruhovým šperkům a zbraním. Na mapě jsou vyznačena místa, kde byly prozkoumány laténské objekty.

Výstava, která potrvá do 28. února, nabízí i interaktivní část a doprovodné programy. Návštěvníci si mohou třeba vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu.

Autor: