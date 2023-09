Sportovcům chybí hala. Jirkov ji postaví za více než 150 milionů

Radnice v Jirkově připravuje výstavbu víceúčelové sportovní haly. Podle jejího vedení totiž kryté sportoviště ve 20tisícovém městě chybí. Budovat by se mělo začít v příštím roce a hotovo by mělo být v následujícím roce. Projekt zastupitelé zařadili na zářijovém jednání do městského rozpočtu.