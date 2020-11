Je nutné změnit firemní kulturu nemocnic, říká nový šéf Krajské zdravotní

Svou funkci v žatecké nemocnici jste dal správní radě k dispozici.

Správní rada ale nepovažuje můj odchod z vedení nemocnice za rozumný. Důvodem je plánovaný převod činností obecně prospěšné společnosti na obchodní společnost, akciovku, kterou pro tyto účely bude zakládat město. Byl jsem iniciátorem těchto změn, i jejich architektem. Jsem v tomto ohledu garantem pozitivní změny i pro zaměstnance nemocnice.

Může tím strategickým partnerem být krajská akciovka, obří kolos Krajská zdravotní (KZ)? Může se třeba rozrůst o další nemocnici?

Ano. Je poměrně jasné, že takovým partnerem je ideálně Ústecký kraj, respektive Krajská zdravotní. Proto má správní rada zájem, abych u tohoto procesu byl a pomohl ho realizovat. Předpokládáme, že se jedná o období několika měsíců. Snížím si na tu dobu úvazek, část úkolů předám náměstkovi pro zdravotní péči. Bude to poměrně náročné období, ale tým nemocnice je profesionální a velmi efektivní. Zvládneme to.

Vraťme se k největším nemocnicím v kraji,tedy ke KZ. Co bude prvním úkolem představenstva, kromě toho, že bude muset ze svých prostředků zaplatit odměny zaměstnancům za boj s covidem?

Odměny jsou vyřešeny. Ve středu jsem po diskusi s generálním ředitelem o způsobu doplacení odměn informoval hejtmana. Zaměstnanci dostanou vše, co jim právem náleží. Prvním krokem nového představenstva bude urychleně se seznámit s aktuálním stavem společnosti a s plány na rok 2021 i těmi střednědobými. Předmětem přezkumu bude zejména ekonomika, kvalita péče, investice, logistika a to nejdůležitější, tedy personální problematika.

Očekávám, že do měsíce budeme mít informace o reálném stavu firmy. Na základě toho bude přijata celá škála rozhodnutí. O nich budeme pravidelně informovat akcionáře (kraj) i veřejnost. Vzhledem k trvající nepříznivé situaci vlivem onemocnění covid-19 se budeme zabývat i operativními daty. Velmi důležité budou i informace o stavu akvizice nemocnice v Litoměřicích a poskytování zdravotní péče v Rumburku.

Jindřich Zetek Narodil se v Mostě, je mu 55 let. Vystudoval ekonomiku na Vysoké škole báňské a právo na Západočeské univerzitě. Ve zdravotnictví působí 17 let, například v pražské Thomayerově nemocnici, ve společnost Agel, řídil nemocnici v Mostě až do momentu zrušení míst ředitelů v KZ. Z této společnosti odešel před osmi lety po zrušení místa náměstka pro strategii. Již desátý rok bydlí v Hoře Svaté Kateřiny, kde je druhým rokem neuvolněným starostou. Je ženatý a má tři děti. Volný čas se snaží trávit na kole, motorce, rád vaří a snaží se fotografovat.

Specifikovalo už představenstvo úkoly pro exministra Adama Vojtěcha, který zasedl v představenstvu?

Jeho kompetence určí příští jednání představenstva. Myslím, že využijeme kontaktů, které získal jako ministr. Navíc je vzděláním právník, a to se bude velmi a často hodit.

Představenstvo na začátku týdne také odvolalo generálního ředitele KZ Petra Fialu. Kdo ho nahradí ve funkci?

Na tuto pozici bude vyhlášeno výběrové řízení, jehož detaily budou zveřejněny 3. prosince. Prozatím bude funkci generálního ředitele vykonávat současný zástupce generálního ředitele MUDr. Aleš Chodacki.

Pod KZ by měla od ledna přejít litoměřická nemocnice a otazník visí nad rumburskou nemocnicí, kterou dosud podle plánu kraje měla převzít Krajská majetková. Bude to opravdu tak? A uleví se děčínské nemocnici, která dosud musela zvládat i pacienty z Výběžku, kde je 55 tisíc lidí?

Manévru s nemocnicí v Rumburku nerozumím. Převod činností na příspěvkovou organizaci Krajská majetková považuji za nesmysl. Zdravotnictví v kraji má být v první řadě na bedrech Krajské zdravotní. Prostředků na plnění tohoto úkolu dostala od kraje dost. Předpokládám, že se tento stav poměrně rychle změní.

V čem by podle vás bylo začlenění rumburské nemocnice, která se potýká s nedostatkem lékařů, pod KZ výhodné?

Tady nejde o výhody. Jde o povinnost zajistit občanům v Rumburku a okolí zdravotní péči v rozsahu, který je potřebný a efektivní. Bude to složité a drahé, nicméně bez diskuse nutné. A klíčovou roli v tom musí hrát KZ. Vedení KZ se k tomuto úkolu mělo přihlásit okamžitě a dobrovolně. Akcionář jim k takovému kroku měl udělit jasný pokyn. Fakt nechápu tu logiku bývalého vedení kraje. Krachuje pekárna a oni ji chtěli zachránit tím, že ji převedou k automechanikovi, i když mají vlastní pekařský „holding“. Nesmysl.

Jaká je podle vás situace v KZ a co osobně chcete změnit?

V KZ jsem pracoval. A i když dnes nemám dost informací, představu o jejím směřování mám. Je založena na zkušenosti z jiných zdravotnických projektů. Základním bodem je změna firemní kultury. Zastávám názor, že všichni zaměstnanci nemocnic, kteří se přímo nepodílí na poskytování zdravotní péče, jsou servisem pro ty, kteří nositelem zdravotních výkonů jsou. Včetně generálního ředitele i představenstva. To je záruka úspěchu. Pokud k tomu přidáte kázeň ve vykazování výkonů a kázeň při čerpání nákladů, máte jistotu, že nemocnice bude stabilní a funkční.

Výmluvným případem je nemocnice v Mostě. Když jsem ji přebíral, byla v očích vedení KZ propadající. Při aplikaci výše uvedených zásad dosáhla nemocnice v prvním roce zisku 75 milionů! Nebyl to zázrak. Převážná část zaměstnanců prostě akceptovala můj model řízení a ztotožnila se s cíli. Bohužel tento přístup nebyl slučitelný s představou bývalého vedení a ani s představou toho předchozího. Ke stavu firmy se vyjádřím detailně až po prostudování všech materiálů. Nejsem si jist, že je v tak bezvadné formě, jak deklaruje bývalé představenstvo.

Tušíte už, jak je na tom Krajská zdravotní ekonomicky?

Tušit? V ekonomice musíte vědět, tušit nestačí. Podklady k ekonomice a výkonnosti si vyžádáme hned na prvním jednání představenstva. Vyslovit závěr na základě dojmů skutečně nejde. Nicméně budeme mít rychle dost informací a se závěry nebudu váhat.

Uvedu vám příklad lékaře, který pracuje v KZ. Má plný úvazek v jedné okresní nemocnici, pak dvě dohody v dalších nemocnicích KZ na noční služby a regulérně pracuje za tři lidi. A takových je víc. Na jedné straně je přetížení, na straně druhé pak asi plat, který mu nevyhovuje, ne?

Personální insuficience je bohužel v resortu dlouhodobý jev. Myslím, že toto téma je na konferenci, ne na rozhovor. Jen zvyšováním platů situaci nevyřešíme, i když si je zdravotníci nepochybně zaslouží. Když potřebujete tahat vůz, který vyžaduje čtyři koně, a vy máte jen dva, pak to větší hromada ovsa nevyřeší. Je potřeba zamyslet se nad systémem vzdělávání na všech stupních a soustavou motivačních prvků, které přiláká do oboru více lidí, atd...

Z pozice šéfa představenstva asi nedohlédnete na pracovní pomůcky, přesto se zeptám. Od sester z teplické nemocnice máme stížnosti na proticovidové vybavení. Šily si roušky, respirátorů je málo… Lze se ještě rychle postarat o lidi v první linii?

Nejsem žádný přítel micromanagementu ze strany představenstva, ale dostatek pracovních prostředků je při epidemii strategickou záležitostí. Čili určitě mě taková informace zajímá. Osobně nevidím důvod, proč by v Teplicích byla nouze. Například v Žatci máme vše v dostatečném množství.

Projekt na stavbu kardiocentra s operačními sály v ústecké nemocnici už je hotov. Máte představu, kdy by mohlo začít fungovat?

Neznám detaily projektu ani parametry smlouvy. Nevyhneme se rychlému posouzení této investice. Sledoval jsem se zájmem tlak na zřízení kardiocentra v ústecké Masarykově nemocnici, včetně poměrně nesouhlasných reakcí odborníků na kardiochirurgii. Přiznám se, že právě jejich názory jsou mi blízké, ale se závěrem počkám, až se seznámíme s detaily projektu.

No... Budu přece jen konkrétnější. Pokud si do Googlu zadáte heslo „budoucnost kardiochirurgie“, tak s největší pravděpodobností vyhledávač vrátí odkaz na stránky www.kardiochirurgie.cz a dočtete se následující: „Po obrovském rozmachu v letech 2002–2004 se v současnosti kardiochirurgie potýká s recesí. Jednou z příčin je bouřlivý rozvoj intervenční kardiologie.“ I laik se tedy může po právu zeptat, zda je taková obrovská investice účelná. Zvláště za situace, kdy obory, které jsou v Masaryčce léta etablovány a mají nezpochybnitelné lékařské výsledky, nemají odpovídající technické zázemí