Dřevomorka a hmyz jsou pryč. Vzácné záklopové stropy na zámku uchránili

„V rámci prací byly vyměněny trámy krovu zasažené dřevomorkou a provedena termosanace všech dřevěných konstrukcí, tedy krovů i stropů, která zničila přítomný dřevokazný hmyz. Dále se restaurátoři zaměřili na ošetření všech malovaných trámových stropů. Obnovy se dočkaly i omítky a výmalby v rytířském sále a panské oratoři, kde byl restaurován další malovaný trámový strop,“ popsal správce zámku Josef Kabát.

Dřevokazná houba prorůstala silnými trámy krovů, které postupně rozkládala. Pokud by nebyly sanovány, došlo by ke statickému narušení střechy a hrozilo rozšíření i do největší chlouby zámku – malovaných záklopových stropů. Během důkladného průzkumu stavu dřevěných konstrukcí odborníci objevili i nežádoucí hmyz – červotoče a tesaříka.

První prohlídkový okruh návštěvníky seznámí s historií zámku od barokních přestaveb Gustava Adolfa z Varrensbachu po dobu posledních majitelů, Schwarzenbergů. Zahrnuje arkádovou chodbu, přípravnu jídel, barokní reprezentační sál, barokní salonky i soukromé pokoje šlechty – dámskou ložnici, panský salon, jídelnu, knihovnu, salonky a další prostory.

Součástí okruhu je také rytířský sál, který prošel zásadní proměnou. Restaurátoři tady obnovili historickou výmalbu. V minulosti byly stěny vybíleny, dnes je zdobí dekorativní malba. „Historické malby pocházejí z různých období, neboť sál byl dříve rozdělen na tři menší místnosti. Přičemž většina z nich je barokní, tedy ze 17. století,“ popsal Kabát.

Práce v rytířském sále trvaly několik let. Nyní bude opět sloužit pro výstavy, koncerty, divadelní představení či přednášky. Jde o největší místnost na zámku, stěny jsou vysoké přibližně dva a půl metru, délka je 50 metrů, šířka je 10 metrů.

V přípravě jsou další významné opravy. „V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci jižního svahu, správní budovy, přilehlých sklepů a hradních příkopů. Máme také příslib další etapy rekonstrukce přízemí východního křídla. Tyto prostory jsou poslední, které v současnosti nejsou přístupné návštěvníkům, a proto se v blízké době zaměříme na přípravu jejich projektové dokumentace,“ předestřel Kabát.

Během sezony se na zámku koná řada akcí. Tento měsíc se uskuteční tradiční dvoudenní pouť, a to 17. a 18. května. Akce bude spojená s oslavou 560 let Nového Hradu.