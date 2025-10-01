Most koupí od státu část území u jezera, o zásadních pozemcích ale jednají roky

„Kupujeme pozemky pod občerstvovacími stánky, které jsou v majetku města,“ uvedl náměstek primátora Václav Zahradníček (ProMOST) s tím, že jde zhruba o 900 metrů čtverečních.
Město si tyto pozemky dosud pronajímalo, a to za částku více než 450 tisíc korun za rok.
Most chce stavět u jezera, na místě padlého města mají opět žít tisíce lidí
Radnice dlouhodobě usiluje o odkup dalších pozemků kolem jezera, které patří státu, respektive státnímu podniku Diamo. V lokalitě plánuje další rozvoj rekreace a městskou zástavbu až pro šest tisíc lidí. Čtvrť má vyrůst na jižní straně jezera. Jednání o majetkoprávní vypořádání probíhá už několik let. Podle vedení města se zřejmě do konce roku nestihne uzavřít.
Majetkoprávní vypořádání řeší také Ústí nad Labem a obce kolem jezera Milada, které taktéž vzniklo zatopením hnědouhelného lomu. Část okolí jezera se má v budoucnu proměnit v zoopark. Projekt připravuje ústecká zoologická zahrada, začít s ním chce v roce 2027.
Netradiční lyžovačka. Most chce u jezera postavit areál s celoročním provozem
„Dokud nedojde k majetkoprávnímu vypořádání, příliš se nepohneme. Ale na přípravných pracích pokračujeme a ambice je opravdu s první etapou začít v roce 2027,“ sdělila ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková.
Rozvoji oblasti brání i neodepsané zásoby uhlí. „Vše závisí na rozhodnutí vlády, jež by měla odepsat zásoby uhlí, které se tam nacházejí. Následně by se zrušilo dobývací území a toto území by se převedlo na obce, které ho mají ve svých katastrech,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) s tím, že předpokládá, že záležitostí se bude zabývat vláda, jež vzejde z říjnových voleb.
Video z loňského léta, kdy k jezeru Most, kde se konal Olympijský festival, zavítal prezident Petr Pavel:
2. srpna 2024