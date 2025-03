2461 otužilců po pupík ve vodě. Česko se zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů

„Cítím tady entuziasmus a nadšení, to je na rekordu úplně to nejlepší. Dnešní doba rozděluje, my jsme chtěli spojovat. A lidi jsme u vody spojili,“ potěšilo Vencla, dvojnásobného světového rekordmana v plavání a potápění pod ledem.

Primát dosud drželi Poláci, kterých se v únoru 2015 ponořilo do ledové vody 1 799 současně. Kromě světového rekordu padl i český. Dosud nejvíc odvážlivců, 826, se v jednu chvíli otužovalo v prosinci 2023 na teplické Barboře. I tento pokus organizoval Vencl.

„Každý národ má svoje specifika, někdo chodí do vody rychle a na chvíli, jiní plavou. Co se týká kvantity, Česko patří mezi velmoci. A zdá se, že můžeme být i na prvním místě,“ odhadl Vencl, ovšem mezi aktéry Guinnessova rekordu patřili také návštěvníci ze sousedních zemí i z USA nebo Kanady.

Na regulérnost dohlížel Carl Saville, fitness trenér a hlavně komisař Guinnessovy knihy rekordů. Splnit se muselo několik podmínek: oblečení jen v plavkách, ne v neoprénu, teplota vody nižší než 10 stupňů Celsia, ponor v délce jedné minuty až po pupík, který nesměl být vidět. Někteří ho pod vodu neschovali, tři desítky lidí se tak musely odečíst.

„Respekt vám všem, kteří jste se zúčastnili,“ poklonil se Saville na pódiu, když výsledek oznamoval. „Mám na sobě hodně vrstev oblečení, přesto je mi zima. Vy, co jste šli do vody, jste pro mě výjimeční. David Vencl a jeho tým dosáhli skóre 2 461 účastníků. Jste oficiálně úžasní!“ vykřikl do mikrofonu motto slavné knihy rekordů a organizátorům předal diplom osvědčující platnost zápisu.

Čas ve vodě, která měla pět stupňů Celsia, odstartovala světlice a ukončil ohňostroj. Teplota vzduchu se pohybovala kolem šesti stupňů Celsia, ovšem foukal studený, kousavý vítr. „Jsem nadšený, kolik lidí se v takovém počasí dokáže ponořit do ledové vody a dělá to pro svoje zdraví,“ drkotal zuby Jiří Vrábel, nepřehlédnutelný otužilec z Liberce s kohoutem na hlavě.

Mezi účastníky se objevila i bývalá krasobruslařka Lenka Kulovaná. „Jsem ráda, že jsem toho součástí, a jsem vděčná Davidovi, že to zorganizoval. Voda byla teplejší než na ústecké Miladě. Otužuji se od září, zima mi nebyla, jen vítr byl nepříjemný,“ shrnula olympionička.

Vencl vybral jezero Most, které vzniklo rekultivací po těžbě uhlí, díky jeho dlouhé pláži i zázemí. „A také jsme hledali hlubokou vodní plochu, která by v případě velké zimy nezamrzla a při oteplení zůstala studená,“ vysvětlil.

Úspěšný freediver a popularizátor otužování Vencl překonává rekordy neustále, drží třeba i kuriózní v zádrži dechu v lavoru. „Asi to mám v sobě. Jsem učitel, chci lidi motivovat a inspirovat. Druhá věc je, že se chci předvádět.“ Rekordního ponoru se zúčastnil také. „A pupík jsem z vody nevystrčil.“