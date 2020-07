Spory v ČSSD eskalují. Veselý se strany zřekl a do Senátu kandiduje jinde

Za jeho krokem stojí přístup ústředí ČSSD. To dosud neschválilo kandidátní listinu Lepšího severu do říjnových krajských voleb, kterou do Prahy zaslalo krajské vedení strany.

„Senát je pojistkou demokracie v naší zemi. Nemohu proto kandidovat za stranu, jejíž vedení principy demokracie pošlapává,“ řekl ke své rezignaci Jaroslav Veselý, jenž za Lepší sever kandiduje i v podzimních krajských volbách.



„Předpokládal jsem, že vedení ČSSD ocení, že jsme dali dohromady osobnosti, které s krajem chtějí skutečně pohnout dopředu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že nejužší vedení sociální demokracie bude namísto zkušenosti svých lidí v Ústeckém kraji a zájmů jeho obyvatel preferovat politikaření a návrat politických dinosaurů,“ sdělil Veselý.

Koalici Lepší sever kandidující v krajských volbách v Ústeckém kraji tvoří několik subjektů: ČSSD, Ústecké fórum občanů, ProMOST a řada nezávislých osobností. Kandidátní listinu schválenou krajským předsednictvem však grémium strany neschválilo a vedení strany ani se svými krajskými členy nekomunikuje.

Údajným důvodem pro neschválení má být to, že na krajské kandidátce jsou lidé v minulosti spojení s pravicovými stranami. Například bývalý primátor Děčína Vladislav Raška byl dříve členem ODS, primátor Mostu Jan Paparega působil v TOP 09 a náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová v minulosti kandidovala za ANO.

ČSSD prý navíc byla podle pražského vedení upozaděna. Krajské vedení strany proto reagovalo, kandidátku předělalo a v pátek 17. července na vedení strany odeslalo dopis s žádostí o novou podporu. Grémium ČSSD však ani na novou podobu kandidátky nijak nereagovalo.

Naopak na povrch vypluly informace, že pražská centrála sociální demokracie staví svou vlastní kandidátní listinu, na které by se měli objevit například muž s nelichotivou pověstí Petr Benda či Jiří Paroubek. Za vším jsou údajně dlouhodobě napjaté vztahy mezi předsedou strany Janem Hamáčkem a krajským předsedou Miroslavem Andrtem.

Jan Hamáček na dotazy nereagoval

Redakce MF DNES se pokoušela oslovit i šéfa ČSSD a místopředsedu vlády Jana Hamáčka, ten však na dotazy neodpověděl, nezvedl telefon a neodpovídal ani na SMS. Mluvčí strany Eva Gregorová pak redakci sdělila, že proces sestavení kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji ještě není dokončen.



„Až bude, výslednou podobu budeme prezentovat, stejně jako v dalších krajích,“ podotkla. Kandidátku musí strana podat do úterý 28. července, nejpozději do 16 hodin.

Podle dosud nepotvrzených informací chystá Hamáček kandidátku s Petrem Bendou, Jiřím Paroubkem a dalšími osobnostmi na vlastní pěst.

„Nedovedu si představit, že by se zde obešel základní demokratický princip, kdy klíčovou roli při tvorbě krajské kandidátky má hrát legitimně zvolené krajské předsednictvo. Teď se vše dostalo do pro mě nepochopitelného patu,“ říká krajský předseda strany Miroslav Andrt.

Na dění v ČSSD vyčkávají i ostatní politici z Lepšího severu. Koncem minulého týdne odešel na vedení ČSSD i další dopis podepsaný kandidáty Lepšího severu – náměstkyní ústeckého primátora Věrou Nechybovou (UFO), bývalým primátorem Děčína Vladislavem Raškou (nez.), Jaromírem Frantou (ČSSD) či primátorem Mostu Janem Paparegou (ProMOST).