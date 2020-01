Neřešil blbosti, nesnášel úřednického šimla, vzpomínají v Teplicích na Kuberu

„Budu na něj vzpomínat jen v dobrém. Spolupracovali jsme spolu 24 let. Je to pro mě šok,“ přiznal tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak.

Kubera stál v čele Teplic coby starosta a později primátor v letech 1994 - 2018. Mohl jím být i déle, ale po vítězných volbách křeslo přenechal svému „žákovi“ z ODS Hynku Hanzovi, aby se naplno věnoval práci v Senátu.

„V současnosti nejsem schopen vám na vaše otázky odpovědět, nezlobte se,“ řekl ke Kuberově nečekaném skonu otřesený Hanza.

Zaskočený byl i Kuberův někdejší náměstek Petr Benda, tehdy z ČSSD.

„Vzhledem k tomu, že jsem s ním telefonicky hovořil ještě včera kolem osmé hodiny večer, tak mě tato zpráva opravdu zasáhla. Domlouvali jsme si setkání u příležitosti mých narozenin,“ přiblížil.

„V první řadě je to člověk, kterého jsem si neskutečně vážil, spolupracovali jsme spolu dlouho. Budu na něj vzpomínat jako na člověka, s kterým když se něco domluvilo, tak to platilo. Vzpomínky budou jen pozitivní a v dobrém slova smyslu. Bude mi prostě chybět, jak lidsky, tak pracovně,“ řekl Benda.

Byl to neskutečně férový člověk, říká starosta Kulhánek

Podobně na Kuberu vzpomíná starosta Kadaně a krajský zastupitel ODS Jiří Kulhánek.

„Zpráva o jeho úmrtí mě hrozně zaskočila, ještě v sobotu jsme spolu byli na kongresu a byl plný života a elánu. Hrozně mě to mrzí. Byli jsme kamarádi, znali jsme se od doby po revoluci. Byl to neskutečně férový člověk a bude ho velká škoda. V Teplicích udělal velký kus práce, město za jeho éry rozkvetlo a hlavně to byl člověk, který hájil svobodu. Nezabýval se blbostmi, nesnášel úřednického šimla a v tom jsem si s ním hodně rozuměl. Je to pro mě velká rána,“ svěřil se Kulhánek.

Také ředitel domu kultury v Teplicích Přemysl Šoba považuje Kuberovo úmrtí za velkou ztrátu.

„Už nic nebude tak jako dřív, pan Kubera a Teplice, to prostě patřilo k sobě. Vzpomínám, jak vždycky říkal: Co se neuživí, to nemá právo na existenci. Ale na kulturu v Teplicích nikdy nedal dopustit. Ať už to byla filharmonie nebo dům kultury a divadlo, vždycky to bylo pro město důležité. Je to hodně smutná zpráva. Jeho heslo ‚Usmívejte se, jste v Teplicích‘ bude platit i nadále, i když on už se usmívat nebude,“ řekl Šoba.