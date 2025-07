Jen 50 lidí denně. Nechceme nic uspěchat, říká starostka o Edmundově soutěsce

Paní starostko, jaká je momentálně situace v Hřensku?

Momentálně je u nás opravdu rušno. Už ve čtvrtek máme slavnostní otevření Edmundovy soutěsky, které je určeno především pro právnické a politické zástupce, kteří se na jejím znovuotevření podíleli. A od soboty se soutěska konečně otevře i široké veřejnosti. Je to dlouho očekávaný okamžik, protože soutěska byla zavřená tři roky, a to se samozřejmě výrazně projevilo na návštěvnosti. Sezona už se ale nyní rozbíhá naplno, máme hodně turistů, kteří míří na další atrakce v okolí. Velký zájem je například o Divokou soutěsku, Pravčickou bránu nebo vyhlídku Fénix.

Edmundova soutěska Jde o skalnatý kaňon řeky Kamenice, který se nachází východně od Hřenska. Zdejší pískovce vznikly asi před sto miliony let.

Oblast byla dlouho těžko přístupná, až v 19. století byla více prozkoumána a začali sem proudit turisté.

O rozvoj cestovního ruchu v lokalitě se zasloužil kníže Edmund Clary-Aldringen, majitel zdejšího panství. V kaňonu Kamenice nechal vybudovat chodníčky, lávky či tunely. l Soutěska nesoucí jméno knížete se otevřela v roce 1890. Lidi tu vozily loďky, vznikla zde i restaurace.

Po požáru v roce 2022 musela být uzavřena na více než tři roky. Cesty a provoz na lodích v ní ohrožovaly nestabilní skály a stromy.

O kolik Hřensko přišlo kvůli uzavření soutěsky?

Škody jsou obrovské, opravdu se bavíme o milionech korun, které obec i místní podnikatelé ztratili. Přesnou bilanci ale bohužel nedokážu říct, protože se nedá jednoduše spočítat, kolik návštěvníků by sem přijelo, kdyby soutěska nebyla zavřená. Je třeba si uvědomit, že Edmundova soutěska je jeden z hlavních taháků celého Českého Švýcarska a když byla mimo provoz, když tu nejezdily lodě, mnoho lidí sem vůbec nepřijelo, nebo se zdrželo jen krátce. To se promítlo do tržeb restaurací, ubytovacích zařízení, drobných podnikatelů i do příjmů samotné obce.

Zatím platí zkušební provoz a omezený počet návštěvníků v desítkách lidí. Kdy se dá očekávat návrat k normálnímu?

Letos ještě určitě ne. V letošním roce poběží pouze zkušební režim a to je důležité zdůraznit. Potřebujeme vidět, jak se soutěska bude chovat v praxi po všech bezpečnostních opatřeních a úpravách, které proběhly. Chceme také zjistit, zda je nastavený systém návštěvnosti dostatečně funkční a bezpečný. Bude to takový testovací rok, ve kterém vyhodnotíme, jaké jsou reakce návštěvníků, jaká je skutečná poptávka a zda se osvědčí všechna přijatá opatření. Na základě toho pak rozhodneme, jak to bude příští rok - jestli se kapacita zvýší, zda bude možné vrátit se k běžnému režimu. Zatím je ale pro nás prioritou bezpečnost, nechceme nic uspěchat.

Atrakcí v soutěsce jsou plavby na lodích. Jak to bylo s personálem? Museli jste převozníky propustit a teď je znovu nabrat?

Ne, nikoho jsme nepropouštěli, naopak jsme se snažili zaměstnance udržet. V současnosti máme deset převozníků, což je dostatečný počet pro zkušební režim soutěsky. V době, kdy nemohli vykonávat svou hlavní práci, jsme je zapojili do jiných činností v rámci Hřenska.

Jaký dopad bude mít návrat turistů do Hřenska a okolí? Vylepšíte si rozpočet?

Obec Hřensko jsem převzala zadluženou, ale podařilo se nám všechny dluhy splatit a dokonce jsme našetřili i několik milionů, které máme jako finanční rezervu. Letos tedy očekáváme přebytek, i když provoz soutěsky bude omezený. Navíc díky postupnému návratu turistů se oživí i příjmy z dalších oblastí.

Kde si lidé mohou koupit vstupenky do Edmundovy soutěsky?

Lístky budou k dispozici výhradně v informačním centru na obecním úřadě. Rozhodli jsme se je neprodávat online, protože kapacita je zatím omezená a chceme mít přehled, kdo do soutěsky skutečně vstupuje.