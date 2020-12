Město Most koupilo hotel. Nechtělo z něj obří ubytovnu pro nepřizpůsobivé

Most uhradí celou částku ze svého rozpočtu. „Město má na účtě uspořenou miliardu korun a i proto si tuto transakci můžeme dovolit,“ doplnil náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol (ProMOST).

Město rozhodlo o zřízení servisní společnosti, která bude hotel v následujících letech provozovat. Spolu s budovou přejdou pod novou společnost i všichni současní zaměstnanci hotelu, včetně jejího ředitele Jiřího Madeje, který by měl ve funkci zůstat.



„Do budoucna budeme hledat strategického partnera, který by mohl hotel provozovat,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST) s tím, že nyní nelze odhadnout v jak dlouhém časovém horizontu by k tomu mohlo dojít.

Hotel Cascade Tříhvězdičkový hotel patří ke třem největším hotelům v Ústeckém kraji.

Celkem disponuje 168 pokoji, pro hotelové účely jich však momentálně funguje jen 127, zbytek vyžaduje větší či menší rekonstrukci.

Třináctipodlažní budova stojí v centru Mostu od roku 1982. V době svého otevření nesla název Murom.



Podstatné však podle vedení města je, aby Most hotel provozoval tři roky. Poté bude moct žádat o vrácení DPH, které by cenu hotelu ponížilo o 14 milionů na částku 67 milionů korun.

O případném dalším prodeji hotelu město neuvažuje, chtělo by si totiž ponechat kontrolu nad tím, co bude v hotelu provozováno.

Většina zastupitelů, která pro odkup hlasovala, se obávala možného budoucího vývoje, pokud by ve městě ubytovna pro zahraniční dělníky a nepřizpůsobivé opravdu vznikla. V těsném sousedství hotelu totiž leží magistrát, budova městského divadla či kulturní dům Repre, jehož rekonstrukci za více než půl miliardy město chystá.



„Něco podobného se stalo v nedalekém Litvínově, kdy hotelový dům získala společnost CPI. Z domu v centru města je kompletně ubytovna nepřizpůsobivých. To město je tím naprosto paralyzované a něco podobného hrozí i u nás,“ upozorňoval ještě před hlasování Daniel Dunovský (ProMOST).



Martin Domín ze Sdružení Mostečané Mostu apeloval na to, že pro město Most přichází zlomové období. „Blíží se konec těžby uhlí, a naše společnost se bude transformovat na jiné věci. Třeba to bude zrovna, i s ohledem na jezero Most či Matylda, cestovní ruch,“ řekl.



Znalecký posudek města ohodnotil cenu hotelu na 85 milionů, posudek současného vlastníka, společnosti HUTS real estate, přesahoval 100 milionů. Nakonec se obě strany dohodly na částce 81 milionu korun.

Hotel by se měl stát podle plánů města součástí společenského centra. „I pro divadlo je velmi důležité, aby ten hotel tady byl a fungoval. Doufal jsem již v minulosti, že spolu s divadlem se stane hotel Cascade kongresovým centrem. Projekt však postupně padl,“ zdůraznil zastupitel a jednatel městského divadla Václav Hofmann (ODS).



Zastupitelé Mostu se zároveň shodli na tom, že situace, kdy město musí vykupovat jak hotel, tak i jiné domy, aby ochránilo běžné obyvatele města, je bizarní a vydírací potenciál obchodníků s chudobou tak zůstává stále velký.