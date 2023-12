Že další těžba nebude problém? To nás hodně podcenili, říká hejtman o lithiu

Pane hejtmane, nacházíme se v době, kdy doprotestovali lékaři a pedagogové, ale celé odbory hrozí dalším vystupňováním odporu vůči vládě. Jak rozumíte tomu, co se teď děje a proč protesty přišly?

Rozumím tomu. Spousta lidí tápe, protože tato vláda má jeden zásadní problém, a to je špatná komunikace. Spousta věcí se musí udělat, spousta věcí se musí řešit, ale musí se také vysvětlovat. A pokud lidé nemají dost informací, tak samozřejmě vidíme důsledek – stávky.

Takže protesty spojujete třeba s drahotou a s cenami energií?

Se vším. Podívejte se, chystá se zvýšení daní, na řadu věcí v rozpočtu státu není myšleno, no a pak budou kráceny rozpočty krajů i obcí. Vždyť i pro nás je rok 2024 velká neznámá. Spoustu věcí umíme zařídit, umíme uspořit, ale jsou náklady, s nimiž počítáme a pak ty, které neznáme. A ty jdou za vládou. Když vám dva lidi z vlády řeknou, jak se budou pohybovat ceny energií a každý to řekne jinak, tak nevíte komu věřit… Nedivím se tomu, že lidé jsou zmatení a bojí se.

Jako zřizovatel středních škol, rozumíte i „svým“ pedagogům, kteří protestovali i za pomocné profese?

Jasně. Ti se obávají hlavně jedné věci, aby jim neklesla kvalita výuky. Jsme historicky těžbou a sociální skladbou obyvatel postižený kraj, chceme stavět na vzdělávání. A pokud bychom měli snížit jeho kvalitu přes snížení počtu lidí ve školách, tak s tím nemohu souhlasit. Už ale zpracováváme některá opatření, abychom něco mohli financovat ze svého.

Jan Schiller Narodil se v roce 1972. Žije v Mostě. Je členem hnutí ANO. V letech 2017 až 2020 byl poslanec, od roku 2020 je hejtman Ústeckého kraje a od roku 2014 také zastupitel města Most (v letech 2014 až 2015 byl také radní města). Absolvoval Fakultu životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FŽP UJEP), obor Ochrana přírody, Ostravskou univerzitu v Ostravě, obor Environmentální inženýrství, s kterým také spojil svůj profesní život.

Ano, na jedné z tiskovek zaznělo, že kraj je v dobré finanční kondici. Co by to znamenalo pro vaše rozpočtové organizace? Co by školám nedal stát, dáte vy? Hovořilo se až o 50 milionech pro školy z kasy kraje.

My jsme na začátku, zadali jsme to vedoucímu odboru školství, aby vyhodnotil potřebnost našich škol a naše finanční možnosti tak, abychom zachovali co nejlepší kvalitu do budoucna. Školy nemohou trpět propouštěním učitelů, pokud to nebude úplně nutné.

Prosím konkrétněji. Jste schopni jako kraj pedagogům přidat ze svého?

Ono to není o přidání, platy učitelů se řídí vládou, tam my nezasahujeme vůbec ničím. My můžeme podpořit školu v investicích a v podpoře typu asistentů pedagogů. A to je právě to, čím se budeme zabývat. Budeme v téhle souvislosti muset hodnotit i samotné fungování škol.

Krajský úřad vynakládá velké prostředky na propagaci kraje. Už od svého zvolení jste ale říkal, že pomoci musíte kraji tak, aby tu zůstávali mladí vzdělaní lidé. Máte už nějaký recept? Bavíte se o tom třeba s rektorem UJEP? A jde to vůbec?

Bavíme, bavíme, ale je to samozřejmě hodně složité. Vždyť jsme byli 5 nebo 10 let ve vakuu, kdy nikdo nevěděl, kudy se má kraj ubírat. Bude se tu ukončovat těžba, nebo ne? A teď jsme na prahu doby nových technologií. Teď je čas pro to, aby tu studenti zůstávali. Příklad: společně s Moravskoslezským krajem můžeme být vodíkový lídr, to znamená, že tady bude výzkum, vývoj, prostě všechno ohledně vodíku, to by studenty mohlo zajímat. Jiná věc je ovšem „nepodpora“ vlády třeba při vzniku gigafactory, kdy by v kraji mohla být výroba baterií. A to je obrovská věc, která by mohla donutit mladé lidi, aby tu zůstali a podíleli se na tom. Chystá se tu těžba lithia a gigafactory, když vypadne z řetězce, tak je to ohromný problém. A ještě jedna věc vypadává – výzkumný ústav. Je tady univerzita a těžba, tak ústav je článek v logickém řetězci. A není zde jen lithium, je tu spousta jiných vzácných kovů.

V krajích chybí lékaři. Nenastal čas s univerzitou i o tomhle komunikovat? Není čas zřídit tu i v souvislosti s transformací zdravotnictví konečně lékařskou fakultu? V Praze jich je řada, v regionech málo.

Je obrovský problém v tom, že samozřejmě fakultní nemocnice v Praze tohle nechtějí pouštět. Nám se povedlo uzavřít memorandum s košickou univerzitou, aby tady studovali a v našich nemocnicích měli praxi tamní studenti. A co si budeme povídat, my naše nemocnice rychlým tempem modernizujeme, snad nejrychleji v zemi, a - ty signály už máme - mladí lékaři jdou za novým moderním vybavením. No a pak je tady – možná jakoby můj projekt – simulační centrum. Chtěl bych tu centrum s robotickými figurínami, kde by se lékaři učili různé zákroky. Jedno je v Brně, a kdyby to bylo i zde, bylo by to výborné. Máme strategickou polohu, mohli bychom to nabízet i pro Němce. A nebylo by to jen pro mediky, ale i pro integrované záchranné systémy. Jinak jste řekl, že bych měl jednat s univerzitou. My jednáme s panem rektorem, řekl bych, hodně intenzivně, ale potřebuji na řadu projektů i garanci od státu.

V souvislosti s vládou jste mluvil o gigafactory na baterie. Je pro kraj už zcela ztracená?

Není. Já si myslím, že nemusí být jen pro Volkswagen, ale klidně i pro někoho jiného. Pořád bych to nechtěl pouštět - když tady těžíme, chceme tu zpracovávat i finální výrobek. Ale potřebujeme pomoc státu například v pobídkách. Jestliže se nezapojí, tak o tuhle příležitost přijdeme a už se nikdy nerozjedeme.

Takže máte partnera ve vládě, s kterým pořád mluvíte o gigafactory v Ústeckém kraji?

Já vám to řeknu na rovinu - vláda s námi nemluví vůbec o ničem. Pokud jde o gigafactory, nemusíme se bavit jen o automobilovém průmyslu, tady se mohou vyrábět menší baterie klidně s menším strategickým partnerem než je Volkswagen. Prostor na to připravený je. Prunéřov je na to připravený, strategicky perfektně umístěný, je tam železniční doprava, je tam napojení na dálnici, je to blízko hranice. Bourá se stará elektrárna a brownfield je naprosto ideální. Spíš mě udivuje, že nikdo z ministerstva průmyslu nebo vlády nepřijde a nejedná s námi o tom. To je strašná škoda.

Už jste zmínil i lithium. Je situace nyní taková, že kraj podporuje těžbu na Cínovci?

Ano, těžbu jako takovou ano. To je za A, a za B ovšem je za jakých podmínek. A to je kámen úrazu. Už máme tady dva roky memorandum mezi ČEZem, Geometem a Ústeckým krajem, a tam jsou vlastně dané podmínky, co požadujeme, aby splnili, co v žádném případě nesmí překročit a poškodit. Nesmí tedy poškodit životní prostředí a území v UNESCO. Při minimu informací, které o těžbě zatím máme, si nejsme jisti, že se tak nestane. Nejhorší je, že veškeré problémy, které máme, a to tam je ještě vysokorychlostní trať, začínají na problémech s komunikací.

Proč to tak je? Je to arogance zástupců obří firmy? Anebo projekt těžby ještě není tak dobře připraven, aby ho mohli zástupci těžařů kvalitně představit? Anebo jste překvapený odporem obyvatel a některých starostů obcí u ložiska a plánovaného zpracovatelského závodu?

Překvapený nejsem, ale myslím si, že je to od každého něco. Těžaři si možná pořád mysleli, že jsme kraj, kde se těžilo, tak s další těžbou nebude problém. To nás ale strašně podcenili. Lidé už nechtějí zažít tu starou těžařskou měsíční krajinu. My jsme se úžasně vypořádali s těžbou, Krušné hory jsou rekreační oblast, podporován je tu cestovní ruch, výstavba domů a do toho přijdou těžaři… Ale obecně kolem těžby je hodně nejasností pořád. Pořád třeba chybí odpovědi státu, který chce z těžby profitovat, ohledně infrastruktury. Těžba je plánována na 40 nebo 50 let. Jak budou vypadat města kolem? Jak bude vypadat zázemí? Jak budeme lidi k místu těžby dopravovat? To je asi dva tisíce pracovníků. Kdyby byla gigafactory, tak jde o další dva tisíce. Ti lidé se odněkud vezmou, přivezou rodiny… Kde budou školy, školky a kdo a kde je bude třeba léčit? Na všechno musíme být připraveni, abychom pak nebyli zaskočeni, že se začne těžit a tady budou agenturní pracovníci z Polska, Moldávie a bůhvíodkud. A také mi vadí, že Geomet, ale i ČEZ vlastně nejsou čistě české firmy. Podle mě 64 procent zisku půjde mimo republiku.

Volal jste po zlepšení komunikace s vládou kolem těžby lithia, slíbil ji i premiér Petr Fiala. Když vás tak poslouchám, tak se asi nezlepšila, že?

No zatím víme akorát, že máme daného zmocněnce z ministerstva průmyslu. Není to ale zatím komunikace, která by měla být. Ale ještě bych se vrátil k odporu proti plánovanému zpracovatelskému závodu. Vezměte si, že vedle závodu je plánovaná plocha pro rodinné domy…

Ano, psali jsme, dokonce u lokality Dukla stát dotuje stavbu rodinných domů.

A pak jim vedle postavíme zpracovatelský závod na rudu? My se tady prostě střílíme do vlastní nohy. A těžaři nechtějí s Duklou ustoupit. Já jsem třeba neviděl ještě jiné varianty, kde by závod mohl stát než onu Duklu. A to je arogance jednání. To mi hrozně vadí. Přišli jenom oznámit, co bude a co musíme, ale nepřišli diskutovat!? Pořád trochu cítím, že „my se v Praze nějak stejně dohodneme, vám to může být jedno“. Tak tohle mi hrozně vadí a myslím si, že to vadí i lidem tady u nás.

Nepočkáte ve věci na novou vládu?

Může být pozdě! A situaci kolem těžby nebude mít jednoduchou žádná vláda, protože jestli otázky kolem těžby a zpracování nebudou vykomunikované, tak to nevypadá, že bychom těžařům povolili aktualizaci plánu územního rozvoje.

Pochvalujete si dlouhodobě spolupráci v koalici (ANO, ODS, Spojenci pro kraj). Na těžbu lithia ale máte různé názory. Spojenci pro kraj jsou, řekl bych, proti, že?

Já jsem moc nepochopil proč. Asi z principu, že vlastně jednu těžbu vytloukáme další. Lithium ale potřebujeme, tvrdím já, oni občas namítají, že brzy bude překonané třeba křemíkovými bateriemi. Já jsem ale říkal, že budu první, kdo zavře důl, pokud najdeme náhradu.

Příští rok je pro kraj volební. Hrozí, že by se koalice mohla pod kampaní rozhádat?

To si nemyslím, protože v koalici spolupracujeme na mnoha věcech velmi dobře.

Máte zájem pokračovat dál jako hejtman?

Určitě chci pokračovat dál. Spoustu věcí jsme nastartovali, spoustu věcí jsme zefektivnili a spousta věcí tu nefungovala a funguje. Ale ještě máme dost práce před sebou, jednou tolik, řekl bych. Ostatně ukazují nám to i výjezdy mezi starosty. Ty jsme rozjeli po covidu a navazujeme na to. Myslím si, že i kolegové si to chválí.

Co jsou pro hejtmana klíčové úkoly pro rok 2024?

Rok 2024, myslím si, bude klíčový pro vypořádání se s cenami energií. A v plánu máme i další modernizaci nemocnic v Krajské zdravotní. No a pak tu bude samozřejmě zmíněný problém škol, kdy se musíme vypořádat s nepedagogickými pracovníky a jejich platy.

A jaké máte přání pro rok 2024?

Abychom ten rok nějak přežili, protože má být docela těžký. Abychom ho přežili ve zdraví. Snad bych ještě chtěl, abychom byli k sobě tolerantnější. Lidé mezi sebou staví i kvůli sociálním sítím strašné zdi. My jsme ztratili schopnost přijmout, ne přijmout, i jen vyslechnout opačný názor. Vyslechnout toho druhého a neodsoudit ho. To mi hrozně vadí. Ptal jste se na spolupráci v koalici a tohle, co jsem řekl, nás drží. Tady každý svůj názor řekne a pak najdeme řešení. Ale hlavně respektujeme názor toho druhého.

Podobné přání jste měl i minulý rok.

Tak to pořád trvá.