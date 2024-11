Já znovu ve vládě? Velmi málo pravděpodobné, říká nový ústecký hejtman Brabec

ANO bylo jasným vítězem krajských voleb, v radě máte sedm členů. Vy kromě hejtmana jste také poslancem za Jihočeský kraj a místopředsedou hnutí ANO. Říkáte, že Ústecký kraj je pro vás prioritou. Kolik času máte v plánu mu věnovat?

Všechen čas, který bude třeba k tomu, aby moje práce měla pro kraj co největší smysl. Víte, já jsem z minulosti zvyklý a vytrénovaný pracovat sedm dní v týdnu, 12 až 14 hodin denně. Osm let jsem byl zároveň ministrem životního prostředí a poslancem ve Sněmovně a zvládal jsem to, aniž bych šidil jedno nebo druhé. A taky jsem měl hodně náročného šéfa, Andreje Babiše. Ústecký kraj je pro mě prioritou a udělám vše proto, abych nezklamal lidi, kteří nám důvěřují.

Hnutí ANO velmi často kritizovalo kumulaci funkcí. Vaším uvolněným, tedy placeným náměstkem bude Tomáš Kirbs, starosta městského obvodu v Ústí, neuvolněným členem rady pak starosta Žatce Radim Laibl. Kumulace funkcí není v tomto případě problém?

Tomáš Kirbs bude v horizontu týdnů situaci řešit tak, aby si maximálně uvolnil ruce pro práci na kraji. Situace Radima Laibla jako neuvolněného radního je jiná, ale i tady jsme se domluvili na prioritě kraje. Ostatně, tohle ode mne slyšeli všichni mojí noví kolegové a kolegyně, že si kraj zaslouží prostor v jejich pracovních aktivitách. A nikdo neprotestoval.

V debatě na České televizi jste po volbách říkal, že kumulace funkcí není optimální. Sám se tím ale neřídíte. Proč?

Především jsem voličům říkal už před volbami, což je myslím fér, že bych chtěl dokončit svůj mandát ve Sněmovně. Určitě víte, že jsem byl původně na naší kandidátce až na 13. místě a kandidátem na hejtmana jsem nebyl. Ale situace se prostě vyvinula jinak a bylo třeba na ni okamžitě reagovat. Takže kumulaci za optimální fakt nepovažuji, ale musím to zvládnout a zvládnu to. A věřím, že zkušenosti i kontakty z vlády i Sněmovny budou pro kraj užitečné.

Budete znovu kandidovat v příštích sněmovních volbách? ANO nemá zase tolik osobností a zkušených politiků, že? Nedopadne to tak, že když Andrej Babiš vyhraje volby, zasednete opět do křesla ministra životního prostředí a opustíte hejtmanskou pozici?

To je spousta spekulací najednou. Nevím jistě, co bude za rok. Ale považuji za velmi málo pravděpodobné, že bych se vracel do vlády, pokud se do ní vrátí hnutí ANO, v což samozřejmě pevně věřím. Ale se vší pokorou vím, že dokud budu na kraji, budu pro něj pracovat naplno. Ať už to bude rok, čtyři roky nebo ještě víc, když budou lidé s naší prací spokojeni.

V jaké kondici přebíráte Ústecký kraj?

Kraj se podle mého názoru zásadně proměňuje. Předchozímu vedení se hodně podařilo, takže určitě je na tom kraj líp, než před čtyřmi lety. Ale spousta práce nás pořád čeká, zejména v oblastech jako je bezpečnost, školství nebo sociální oblast. Budeme pokračovat i v přeměně a podpoře zdravotnictví. A taky si neodpustím říci, a to platí vždy, kdybychom měli k dispozici navíc 50 miliard, řada věcí by šla určitě snáze a mnohem rychleji. Současně musím dodat, že ten stav zásadní přeměny není stav nový, ale značně se urychluje i tím, co se děje kolem nás, v naší zemi, v EU i ve světě – ať už jde o problémy spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí, odklonem od uhlí a nezbytnou transformací průmyslu, ale taky o zelené šílenství Evropy i Fialovy vlády, které žene Evropu a její obyvatele do chudoby. A řada těch věcí nám to jen komplikuje. Ale i s tím si musíme poradit.

Pokud jde o zdravotnictví, tak Krajská zdravotní, stoprocentní akciovka kraje, pod kterou spadá sedm nemocnic, se „proslavila“ několika korupčními skandály. Co uděláte, aby se podobné praktiky neopakovaly? Pohlídá to Jakub Komárek, předseda představenstva Krajské zdravotní a váš krajský manažer ANO?

Únorová nemocniční kauza Krajskou zdravotní reputačně poškodila. Nicméně nebyla selháním představenstva, ale, pokud se obvinění prokážou, selháním jednotlivce – bývalého generálního ředitele. Ale i přes tuto nešťastnou kauzu, která nás samozřejmě hodně mrzí a štve, se díky Krajské zdravotní a podpoře vedení kraje povedlo během několika let zásadně zmodernizovat krajské zdravotnictví, postavit nové moderní pavilony v řadě krajských nemocnic. V tom budeme pokračovat. Krajská zdravotní investovala historicky nejvíce peněz do zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče. Ale když se vrátím k otázce, kdo to pohlídá, tak už po té kauze Krajská zdravotní udělala řadu změn a posílila kontrolní mechanismy. A další změny budou pokračovat. Budou jmenovány nové orgány a intenzivně hledáme nového generálního ředitele.

Kromě zdravotnictví je další prioritou vaší koalice pro nadcházející čtyři roky školství. Hovoříte o tom, že by v kraji měli učit ti nejlepší učitelé s nejlepší výplatou. Jak to chcete zařídit, aby k nám do školství šlo víc peněz?

No, a to jsme u rozpočtového určení daní. Prostě Ústecký kraj je strukturálně postižený nejen podle názvu, ale hlavně fakticky. Takže sem prostě musí v některých oblastech přijít víc peněz než jinam, protože jinak ten rozdíl nikdy nedoženeme. Budeme tedy vyvíjet tlak především na ministerstvo školství i ministerstvo pro místní rozvoj, protože jde i o lepší využití kohezních fondů. Tak jako se nám to povedlo v případě zdravotnictví. Ale i v oblasti školství máme na co navazovat. Umíme tady dobře pracovat s nadanými dětmi, máme zajímavý systém různých stipendií a podpor pro studenty i budoucí pedagogy. Ale bez podpory státu se zásadní změny udělat nedají.

Už před volbami jste říkal, že největším problémem kraje je kvalita života. Nejsou čtyři roky, ve vašem případě možná rok, krátká doba na nějaké změny? A jak konkrétně chcete kvalitu života zlepšit?

Život je krátký a lidé jsou právem netrpěliví a nechtějí čekat desítky let na zlepšení svých životů. Takže se budeme snažit ze všech sil, aby ty změny k lepšímu byly vidět co nejrychleji. A naštěstí máme na co navazovat, třeba právě v oblasti zlepšení zdravotní péče. Kvalita života se skládá z mnoha střípků ze všech oblastí, od nabídky práce, kvality dopravy, školství, zdravotnictví, sociální péče či životního prostředí, sportovního a kulturního vyžití. Takže prostor pro zlepšení je obrovský.

Zásadním tématem je transformace kraje, která bude spadat do vaší gesce. Stihl jste se už seznámit s rozpracovanými projekty? A co vůbec transformací myslíte?

Stihl. A hodně mi pomohlo, že evropský Fond spravedlivé transformace jsem vyjednával se svými kolegy na ministerstvu životního prostředí. Některé projekty mají potenciál vytvořit tisíce nových pracovních míst, jiné zase zlepšit dopravu, vzdělanost či životní prostředí. Ale ta transformace, tedy přeměna kraje, samozřejmě není zdaleka jen o těch několika projektech. Je to hodně velká změna mnoha oblastí života. Tak, aby se tady lidem prostě líp žilo. Ale je to na delší povídání a moc rád se k němu vrátím, pokud budete mít zájem.

Na představení koalice jste uvedl, že nové vedení kraje „se musí rozletět jako včeličky a za kraj bojovat jako eskymáčtí psi“. Promiňte, trochu to zní jako pouhé fráze. Můžete uvést nějaké konkrétní případy, za které budete bojovat jako včela a pes?

Jsem rád, že jste si toho přirovnání všimla, což je důkazem, že to funguje... A k těm konkrétním věcem. Je třeba zabránit návrhu na nové rozpočtové určení daní, které navrhuje vládní koalice a v jehož důsledku by náš kraj přišel o 400 milionů korun ročně. Nebo musíme bojovat za vznik nové lékařské fakulty v našem kraji, za další příliv peněz do zlepšení zdravotnictví, získání dalších financí z EU na pokračování Fondu spravedlivé transformace, za co nejrychlejší rozjezd stávajících transformačních projektů a tak dále a tak dále. Je toho fakt hodně.

Jaká je situace v severočeském ANO. Velkým problémem bylo před volbami zatčení lídra Hrabáče, který nahradil na kandidátce osvědčeného hejtmana a lídra Jana Schillera. Hrabáče protlačil do funkce Jan Richter, volební manažer ANO. Je v krajské organizaci pnutí kvůli této Richterově chybě?

Žádné pnutí tam necítím. Mnoho členů ústecké organizace ANO znám jako její zakladatel osobně od jejího vzniku a jsem přesvědčen, že jsme na tu situaci zareagovali rychle a nekompromisně.

Spolupracujete s bývalým hejtmanem Schillerem, který se stal senátorem?

Určitě budu chtít spolupracovat. Stejně jako s dalšími kolegyněmi a kolegy z našeho hnutí ANO za Ústecký kraj ve Sněmovně i Senátu. Ale nejen z hnutí ANO. Protože pokud chceme mít šanci něco v kraji opravdu změnit, dá se to udělat jen velkým a setrvalým tlakem na všechny, kteří nám v tom mohou pomoct. Bez ohledu na stranický dres. Jinak to dlouhodobě fungovat nebude.