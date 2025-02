Teplice chtějí koupit zchátralé Hadí lázně. Jsou ostudou města, říká primátor

„Chceme aktivně jednat s majiteli zanedbaných nemovitostí, protože nám není lhostejné, že některé objekty ve městě chátrají,“ uvedl při představení strategických plánů na letošní rok primátor Teplic Jiří Štábl (ANO). „S majitelem intenzivně pracujeme na tom, abychom dospěli k nějaké dohodě,“ dodal primátor s tím, že město má vážný zájem Hadí lázně odkoupit.

Pokud se obchod podaří, město lázně opraví a zpřístupní veřejnosti. „Vnímáme to jako velkou ostudu ve městě, že lázně chátrají,“ poznamenal Štábl.

Co konkrétně by v budově lázní mohlo vzniknout, zatím nechtěl primátor uvést. „Je předčasné to teď konkretizovat. Máme představu, která se týká lázeňství a cestovního ruchu. Primárně musíme budovu nejdřív zachránit,“ přiblížil primátor s tím, že při rekonstrukci je nutné vycházet z požadavků památkářů a zachovat stávající dispozice budovy. Nevyloučil možnost, že by v budově mohlo vzniknout muzeum lázeňství.

Zchátralé klasicistní Hadí lázně chtělo město koupit už v roce 2019. Tehdy měly podle posudku města cenu šest milionů korun, ale Jaroslav Třešňák požadoval 18 milionů korun.

Jaká kupní cena je pro město akceptovatelná, zatím není podle primátora jasné. „V tuto chvíli se nedá říct konkrétní částka, tu nám ukáže odhad. A s ohledem na probíhající jednání ani žádný, byť hrubý nástřel ceny uvádět nechceme,“ sdělil Štábl. Prostor pro vyjednávání o ceně podle něho je.

Další důležitou prioritou letošního roku je pro nové vedení města vybudování parkovacího domu v Alejní ulici. Zpracovaná studie původně počítala s parkováním pro více než čtyři stovky aut. „Architektovi jsme zadali dopracování studie s navýšením počtu parkovacích míst,“ nastínil Jiří Štábl.

Konečné číslo bude radnice znát až po přepracování studie. Financovat stavbu parkovacího domu plánuje radnice za pomoci dotačních peněz. „Pokud nenajdeme vhodný dotační titul, disponuje město poměrně velkou výší vlastních finančních prostředků,“ vysvětlil teplický primátor.

Jednosměrka se neosvědčila

V plánu je také revitalizace Benešova a Tržního náměstí. Poprvé v historii radnice uvolní finance do participativního rozpočtu, kam se budou moci lidé přihlásit se svými nápady. Výše uvolněných finančních prostředků zatím není stanovena.

Změnu pak plánuje radnice v Dlouhé ulici, kde byl zaveden jednosměrný provoz. „Požádali jsme vedoucího dopravy, aby zahájil kroky k znovuzavedení obousměrného provozu v této ulici. Jednosměrný provoz nesplnil očekávání, která měl přinést,“ popsal Jiří Štábl s tím, že současně musí dojít k nastavení dalších opatření ke zklidnění dopravy ve městě.

Kdy konkrétně se ulice znovu otevře v obou směrech, zatím není jasné, podle odhadů to nebude dřív než ve druhé polovině roku.