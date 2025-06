„Během bouracích prací byl zjištěn neuspokojivý stav stropních konstrukcí. Byl proveden stavebně-technický průzkum a navrženo zesílení konstrukcí. To způsobilo zdržení. Bylo potřeba vypsat další veřejnou zakázku a tím pádem došlo k prodloužení rekonstrukce. Termín, kdy se studenti opět nastěhují do budovy gymnázia, stále není znám,“ říká ředitelka gymnázia Radka Balounová.

Nájem v bývalé jezuitské koleji má škola zajištěn do léta 2026, tedy na ještě jeden školní rok. „Existují předběžné představy, že dokončení stavby proběhne do srpna 2026. Jestli to však opravdu bude, to nikdo neví. Žijeme v neustálé nejistotě,“ doplňuje Balounová. Co by se dělo v případě, že by se opravy ještě protáhly, se zatím neřeší.

Podle ředitelky však bývalé klášterní prostory, které řadu let před příchodem gymnazistů nebyly využívány, studium nijak vážně nenarušují. Jako benefit vnímá, že jezuitská budova nabízí podobný počet tříd jako budova gymnázia.

„Pedagogové a studenti tu mají možnost pracovat a výuka probíhá v klidu. Máme tu přestěhovanou chemickou laboratoř a další odborné učebny. Myslím si, že nám tu nic nechybí. Běží všechny projekty a aktivity, které probíhaly ve staré budově. Z pohledu ředitelky nevidím žádný podstatný rozdíl. Jiné to možná bude z pohledu pedagogů nebo žáků. Některé třídy jsou menší a není jednoduché se tam vejít,“ říká Balounová.

Studenti si však stěžují nejen na malé třídy. Zejména dívky trápí nedostatečná kapacita toalet. „O přestávkách vznikají fronty a musíme dlouho čekat. Není to příjemné,“ říká studentka Alice.

Martina se zase pozastavuje na tím, že v interiéru některých částí budovy opadává omítka.

„Nejhorší je však špatná izolace budovy, v zimě je tu nepříjemné chladno. A ve třídách na jižní straně, která je nejdelší stranou budovy, je zase v létě strašné vedro a nedýchatelno,“ stěžuje si Alžběta, kterou doplňuje Bára: „A když se otevřou okna, je ve třídě obrovský hluk od železniční trati, která je hned pod okny.“

Potíže stihnout oběd

Problémy studentům činí i vzdálenost provizorních školních prostor od jídelny, kam chodí na obědy. Dříve to měli zhruba 200 metrů, nyní je to kilometr. „Než dojdeme do centrální jídelny v Jiráskových sadech, už většinou není výběr jídel. Často se stává, že už je k dispozici jen jedno jídlo, a to bezmasé. Kdybychom končili třeba o deset minut dříve, všechno by se stihlo. Když máme praktika, která končí čtvrt hodiny před zavřením jídelny, nestihneme obědy vůbec,“ popisuje Petr.

Po opravách nabídne budova gymnázia studentům příjemnější prostředí. Mají zde být nové rozvody elektřiny, vody a všech dalších potřebných sítí. „Na studenty budou čekat nově zrekonstruované odborné učebny. Přibude také nová knihovna, na kterou se kolegové těší. Měl by to být opravdu moderní prostor s propojením na využití umělé inteligence a také příjemná studijní zóna. Myslím, že pro studenty i pedagogy bude výuka v nových prostorách mnohem lepší a efektivnější než v těch starých,“ doplňuje ředitelka.

Studenti se mohou těšit také na novou hudebnu, která by měla více vyhovovat parametrům moderní učebny hudby. Její součástí bude i stupínek pro vystoupení pěveckého sboru nebo orchestru, aby se zde mohla pořádat různá vystoupení.