Jen ve Francii a v Milešově. Gloriet zdobí unikátní střecha, jinak však chátrá

„Milešovský gloriet neboli zahradní pavilon má zcela unikátní vazbu střešního krovu. Jedna je u nás a druhá někde ve Francii. Vazba je specifická v jedinečném způsobu navazování krovů. V roce 2016 jsme střechu včetně krytiny nechali kompletně zrekonstruovat, což byl základ záchrany glorietu. Nyní nás čeká vyplnění stavebních otvorů, tedy výroba a instalování oken a dveří,“ říká starosta Velemína Petr Křivánek (nezávislý).

Velemínská radnice, pod kterou vesnice Milešov patří, se o gloriet stará od roku 2012. Do té doby byl zámecký park včetně zahradního glorietu ve vlastnictví státu.

Střechu glorietu nechali Velemínští před osmi lety pokrýt jedlovými šindeli, letos obnovili jejich nátěr. Velkou bolestí chátrající stavby jsou však chybějící okna a dveře, kterými se dovnitř dostávají zvědavci i vandalové. Volně přístupný areál bývalého parku a nezabezpečený objekt k tomu přímo lákají.

Zdi nad některými okny pak hyzdí velké praskliny a ze stropů odpadávají kusy omítek. Vstup do glorietu, a jeho sklepení je tak čím dál nebezpečnější. „Dětem jsem zakázala ke glorietu a hlavně do něj chodit. Je to tak zchátralé, že se bojím, aby to na ně nespadlo. Lidi tam ale neustále šmejdí, stoupají si na popraskaný balkonek, a dokonce lezou i do polozříceného sklepa,“ poukazuje na hrozící nebezpečí maminka dětí, která bydlí nedaleko od chátrající památky.

Kromě postupného rozpadu trápí volně přístupnou památku také vandalské škrábance a podpisy nezvaných návštěvníků. O oplocení objektu však radnice podle slov starosty zatím neuvažuje.

O nová okna a dveře, které by mohly stavbu zabezpečit, už velemínská radnice nějaký čas usiluje. „O dotaci na výplně stavebních otvorů jsme žádali před několika lety. Máme projektový záměr na nová okna a dveře, ale doposud jsme s žádostí neuspěli. Pouze před lety nám kraj na opravu, která byla vyčíslena na jeden a půl milionu korun, přislíbil 150 tisíc. Tuto částku jsme však museli odmítnout, protože obec neměla dostatek prostředků na dofinancování,“ popisuje Křivánek.

17. května 2021

Letos by se však podle starosty mohla situace obrátit k dobrému. Radnice totiž podala žádost o evropské peníze na opravu kulturních památek. „Věříme, že se nám z tohoto programu podaří výplně stavebních otvorů zrealizovat. Mohlo by se to dělat už během příštího roku. Ve spolupráci s památkáři také máme vybraného dodavatele, protože okna a dveře se musí speciálně vyrobit, aby odpovídaly tehdejším historickým zvyklostem,“ vysvětluje Křivánek.

Až budou okna a dveře hotové, chce se Velemín pustit do obnovy interiéru a zejména do restaurování vzácných vnitřních fresek. Po rekonstrukci by v glorietu mohla vzniknout třeba stálá expozice věnovaná hraběti Zdeňku Kašparovi Kaplíři ze Sulevic.

„Kaplíř se proslavil záchranou Vídně před muslimy a je pochován v milešovském kostele Antonína Paduánského. Při přípravě expozice proto doufáme také ve spolupráci s rakouskou stranou,“ doplňuje starosta.