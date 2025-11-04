Nejste spjatý s Louny? Máte smůlu. Galerie jiné umělce odmítá už 15 let

„Rozhodl jsem se pro umělce, kteří jsou mi osobně blízcí, od každého dvě věci,“ popsal výběr kurátor galerie Vladimír Drápal.
Zájemci tak až do 14. prosince uvidí díla od nejznámějšího lounského výtvarného tria – Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald a Kamil Linhart. Dále jsou k vidění díla Václava Jíry, Vladimíra Nováka, Zdeňka Ladry, Jana Valta, Jaroslava Čásy, Vuka Zornera, Zdeňka Vintricha, Jiřího Jiroutka, Moniky Immrové, Tomáše Bambuška, Tomáše Polcara a Filipa Kazdy.
Během patnácti let se v galerii uskutečnilo 53 výstav. Pro Drápala, který stál u zrodu galerie, jsou Louny doslova nekonečnou studnicí příběhů a stále je koho objevovat.
„Pořád držíme rytmus, že umělci, kteří tu vystavují, se tu buď narodili, žili tu, nebo je Louny či krajina v okolí inspirovaly,“ vylíčil.
Galerie si díky svému specifickému zaměření vybudovala pověst, a proto se umělci o výstavy hlásí sami. „Jsou jich mraky, ale protože je galerie takhle specificky zaměřená, mám argument, že to nemůžu udělat. Někdy mě to mrzí, někdy jsem rád. Ty věci jsou zajímavé, ale já to za prvé nechci rozmělnit a za druhé to téma je pořád nosné,“ popsal Drápal.
A jaké umělce GAML představí příště? V lednu půjde o díla Zdeňka Ladry, který dlouho odmítal vystavovat, ale Drápalovi se ho podařilo přemluvit.
Velkou událostí pak bude výstava Rodina C, která ukáže rodinu Císařovských. Jde o sochaře Petra, malíře Tomáše a režiséra Josefa a jejich otce Josefa, který by se dožil sta let a pochází z Loun. Nikdy nevystavovali společně.