Termín tendru na ředitele galerií je krajně nešťastný, míní odvolaní šéfové

„Je zcela nepřijatelné, aby v době, kdy jsou tyto instituce zavřené a v období, kdy je vyhlášen nouzový stav, se případní zájemci hlásili do výběrového řízení, aniž by je mohli zhlédnout,“ diví se v písemném prohlášení Jan Štíbr, dosluhující ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

„O omezených možnostech získání všech požadovaných potvrzení nemluvě. Co ti případní zájemci, kteří jsou v karanténě nebo jinou formou zdravotně limitováni?” ptá se dále ve svém prohlášení Štíbr

Ústecký kraj bude kraj hledat šéfy galerií v Litoměřicích, Lounech a také muzea v Teplicích v trojici konkurzů, do kterých se mají zájemci hlásit do 30. dubna (respektive 25. května).

Stávajícím ředitelům těchto institucí rada kraje na sklonku roku překvapivě a bez udání důvodu neprodloužila smlouvy, což tehdy vyvolalo silnou vlnu kritiky.

Ani vypsání nových konkurzů v době nouzového stavu však situaci nepomohlo. Naopak, ředitelé zmíněných organizací tento krok nechápou a upozorňují, že se někteří zájemci nebudou moci výběrových řízení zúčasnit.

Jan Štíbr prohlásil, že přestože už dříve oznámil, že se do nového konkurzu nepřihlásí, události posledních dnů jsou podle něj natolik překvapující, že na ně musel upozornit.

Překvapivé je podle něj i to, že dle dostupných informací dostanou noví ředitelé zmíněných institucí smlouvy na dobu neurčitou. „Přitom v roce 2017, kdy ředitelé kulturních institucí v kraji obhájili svá místa s dlouhodobými projekty, dostali smlouvy na dva roky,“ uvádí Štíbr.

V prohlášení dále zmiňuje, že rada kraje uložila 20. listopadu vedoucímu odboru kultury Adamu Šrejberovi, aby učinil kroky k vyhlášení otevřeného výběrového řízení na místa ředitelů kulturních institucí do 30. června letošního roku. Proč je však Ústecký kraj vypsal už v polovině března, je nejasné.

„V době, kdy celá země řeší ohrožení nákazou koronavirem a ředitelé těchto institucí, stejně jako jejich kolegové, se věnují krizovému managementu,” nechápe Štíbr.

S tím, že jsou konkurzy načasovány nevhodně, souhlasí i stávající ředitel Regionálního muzea v Teplicích Radek Spála.

„Je pravda, že načasování může působit dost nešťastně, ale je to právo zřizovatele a dalo se očekávat, že to přijde. Předchozí usnesení hovořilo o tom, že k tomu dojde právě v prvním pololetí letošního roku,“ řekl Spála.

Termín je nešťastný, míní ředitel teplického muzea

Termín považuje za nešťastný hlavně proto, že nyní mají ředitelé řadu urgentních pracovních záležitostí. „Přestože máme nyní oficiálně zavřeno, musíme v rámci krizového řízení dál udržet své instituce v chodu,“ vysvětlil Spála.

Na dotaz MF DNES, zdali se do nového výběrového řízení přihlásí, jak avizoval už na konci loňského roku, odpověděl, že ano. „Od počátku jsem rozhodnutý pokusit se svůj post obhájit, na tom se nic nemění,“ dodal Spála.

Podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) byla výběrová řízení na post ředitelů krajských kulturních institucí vyhlášena právě kvůli zmíněnému usnesení rady z listopadu loňského roku. Sám však připustil, že věc možná není správně načasovaná.

„Je otázka, jak se bude situace dál vyvíjet. Pokud by nebyla dobrá, může se to zrušit nebo posunout. Uznávám, že asi není vhodná doba na to, dělat výběrové řízení. Je to ale věc odboru kultury a paní radní (Jitky Sachetové z KSČM, pozn. red.), kteří uznali, že doba, na kterou tam byli ředitelé jmenovaní, skončila a vypíše se nové výběrové řízení,“ sdělil k situaci hejtman.

MF DNES se radní Jitku Sachetovou snažila kontaktovat, avšak marně. Nebrala telefon a neodpověděla ani na zaslanou SMS.