Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka

  7:08,  aktualizováno  7:08
Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka (1926–2002) – sochaře, grafika, restaurátora a spoluzakladatele galerie. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho narození. Potrvá do 1. března.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu...
Dalších 6 fotografií v galerii

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho narození. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Jako umělec se Šimůnek pohyboval mezi plastikou, grafikou, keramikou a užitým uměním. Jeho tvorba vyrůstala z hlubokého vztahu k materiálu, zejména ke dřevu, které pro něj představovalo řemeslnou výzvu, ale také zdroj hlubší inspirace,“ popsala kurátorka výstavy Michaela Vávrová.

„Fascinovala ho kresba letokruhů, organická logika tvaru i možnost spojovat přírodní strukturu s geometrickým řádem,“ doplnila Vávrová.

Výstava divákům představuje jen malou část Šimůnkovy tvorby. S jeho prací se však mohou lidé setkat i na různých místech v regionu. Stojí například za pomníkem Karla Aksamita v Toužetíně poblíž Loun. Jako restaurátor také zachránil množství památek.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho narození.
Josef Šimůnek, Černoška, pískovec, dílo z roku 1982
Kopie sochy sv. Barbory z 15. století. Josef Šimůnek ji vytvořil v roce 1982 z umělého kamene.
Josef Šimůnek, Sloupek, dřevo, dílo z roku 1967
7 fotografií

Šimůnek se narodil v Lounech. Po studiu na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze spojil profesní život s lounským muzeum, kde působil nejdříve jako odborný pracovník a později jako ředitel.

V šedesátých letech se Šimůnek zařadil společně s Josefem Hlaváčkem, Emilem Julišem, Janem Sekerou, Bořivojem Lůžkem a dalšími mezi klíčové osobnosti, které přinesly Lounům jejich kulturní rozkvět.

Šimůnka, který byl výraznou osobností v lounské kultuře, připomene výstavou také Galerie města Loun a zdejší Oblastní muzeum. Obě výstavy začnou v březnu.

Autor: