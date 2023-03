Vleklá energetická krize i válka drtí firmy v kraji, některé propouštějí

„Neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci, ale v řádu několika měsíců,“ řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková, podle které na to mohou mít vliv dopady energetické krize na zaměstnavatele či průběh válečného konfliktu na Ukrajině.

V únoru propouštění nahlásila další firma a práci ztratí dalších 11 lidí. Jde zejména o obory jako obsluha strojů a zařízení, úředníci, kovodělníci, strojaři nebo třeba ve výrobě plastových výrobků. Situace se aktuálně příliš nelepší.

Podle místopředsedy hospodářské komory Ústeckého kraje Františka Jochmana se zdražení energií ještě neprojevilo v tom, že by firmy mohutně začaly krachovat a propouštět zaměstnance.

„Velký problém je autoprůmysl, kde se propadá objem výroby nových aut. Je to jednak tím, že auta se spalovacími motory Evropská unie odmítá, mají být v provozu pouze elektroauta, která se nakonec dovezou z Číny. Druhým faktorem je, že čipy stále chybí a automobilky na ně čekají. Tudíž ani krajští subdodavatelé nemohou dodávat díly pro výrobu nových aut. To se pak prolíná dál a dál a dopadá to až k výrobcům plastů, kabelů nebo potahů a dalších součástí pro automobilový průmysl. Pak firmy v kraji najednou nemají objednávky a v tu chvíli nejsou schopni platit zaměstnance,“ poznamenal Jochman.

Jednou z firem, která letos v kraji plánuje ukončit výrobu, je například Hitachi Cable Europe, která sídlí v průmyslové zóně Triangle. Veškerá výroba kabelových svazků pro vlakové soupravy a automobilové komponenty skončí v březnu a uzavření závodu je plánováno na září, kdy firma propustí celkem 126 zaměstnanců.

Firmy zvažují přesun výroby do zahraničí

„Některé firmy už říkají, že raději půjdou vyrábět jinam, například do Indie a podobných destinací. Nejen kvůli energiím, ale vliv má i to, že se máme lépe, zaměstnanci dostávají více peněz. V některých oborech firma raději bude vyrábět v Indii a zaplatí méně než u nás,“ sdělil místopředseda hospodářské komory.

Nelze vyloučit, že v průběhu tohoto roku oznámí ukončení činnosti další firmy. „A to ve chvíli, kdy doběhnou vysoké ceny energií a dodavatelé jim vypoví objednávky. Myslím, že letos ještě můžeme zažít zavírání továren. Ale není to dlouhodobý trend a něco, z čeho bychom měli mít strach. Pokud se Evropská komise úplně nezblázní s přísnými emisními požadavky až úplně za hranicí rozumu. Pak bychom vyráběli tak draze, že by si už od nás nikdo nic nekupil. Pokud to nedojte do tohoto extrému, tak není v průběhu dalších let, co by nám mělo dělat chmurné vyhlídky v oblasti hospodářského růstu,“ dodal Jochman.

Velkým problémem, především pro automobilový průmysl, jsou stále chybějící čipy. Právě kvůli nim není možné zkompletovat celou řadu aut. Odhaduje se, že do konce roku bude celosvětově nedodělaných 18 milionů vozidel.