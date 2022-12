Velké firmy dávají pracovníkům tisíce navíc, některé opětovně zvedají platy

„Uvědomujeme si, že není v našich silách dopady zcela eliminovat. Mimořádně jsme se rozhodli vyplatit v lednu všem zaměstnancům příspěvek v řádu několika tisíc korun na zvládnutí inflace a cen energií,“ uvedl Pavel Šumera, jednatel litoměřické strojírenské firmy Hennlich.

„Už v září jsme všem zaměstnancům vyplatili 13. plat, na jaře pak plánujeme vyplatit 14. plat a chystáme také valorizaci mezd,“ doplnil jednatel.

Jednorázový finanční bonus schválilo i představenstvo společnosti Krajská zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v kraji a patří k největším zaměstnavatelům v regionu. „Dostanou ho všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří splňují interní podmínky, v jednotné výši 18 400 korun,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý s tím, že tato částka se týká pracovníků s plným úvazkem.

Šedesát tisíc korun dostanou na kompenzaci vysoké inflace všichni zaměstnanci skupiny ČEZ, pod niž patří například teplárna v Trmicích na Ústecku či elektrárna Ledvice. „Na výši jednorázové odměny jsme se dohodli s odbory,“ poznamenala mluvčí Alice Horáková.

Pětitisícový příspěvek na energie pak obdrželi už v říjnu všichni zaměstnanci ústecké Spolchemie. „Stejnou částku jim vyplatíme ještě v prvním čtvrtletí příštího roku,“ sdělil mluvčí společnosti Jan Charvát.

Příspěvek na energie ovšem není jediným benefitem, který společnost svým více než osmi stovkám zaměstnanců poskytla. Kromě vyplacení odměn za dobré hospodářské výsledky navýšila platy. Během letošního roku hned dvakrát, v květnu průměrně o pět a v listopadu o čtyři procenta. „Za dobré hospodářské výsledky ještě dostali zaměstnanci v červnu 10 tisíc korun, dalších 10 tisíc pak v listopadové výplatě,“ popsal Charvát.

Několik tisíc korun jako pomoc se zvládnutím složité ekonomické situace už dostali také zaměstnanci Severočeských dolů. První šestitisícový příspěvek zaznamenali na výplatní pásce už v červnu. V návaznosti na dobrý průběh hospodaření vyplatila firma všem zaměstnancům v září průměrně 5,5 tisíce a v říjnu dalších 8 800 korun.

„Ve mzdě za listopad ještě vyplatíme mimořádnou odměnu ve výši šest tisíc korun. Do konce roku také nezvýšíme našim zaměstnancům cenu za podnikové stravování,“ nastínil mluvčí dolů Lukáš Kopecký.

Vedení firmy se spolu s odbory domluvilo také na navýšení platů všem zaměstnancům. „V příštím roce vzroste tarifní mzda všech zaměstnanců o pevnou měsíční částku 3 300 korun, minimálně však ve výši 10 procent,“ vysvětlil Kopecký.

Systém pomoci v tíživé finanční situaci připravila pro své zaměstnance také opravna železničních nákladních vozů, děčínská firma Ryko. Kromě zvýšení platů dostali zaměstnanci už v říjnové výplatě vánoční odměnu v řádu tisíců korun.

„Odměna byla zhruba ve výši od 5 do 10 tisíc korun. Od března příštího roku budeme navíc přidávat plošně všem zaměstnancům šest procent,“ zmínil ředitel společnosti Martin Vošta s tím, že mimo to se zvedají mzdy desítkám jednotlivců v rámci kariérního růstu. „Šikovné lidi se snažíme zaplatit a musím říct, že se nám to daří,“ přiblížil ředitel.