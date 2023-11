Za zamoření půdy toxickými jedy neodpovídá firma ani její majitelka, řekl soud

Lounský senát tak změnil své původní stanovisko z loňského roku, kdy obžalované uznal vinnými a potrestal je několikamilionovými pokutami. Firma i Dana Helebrant se proti odsuzujícímu rozsudku odvolaly ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem a ten verdikt zrušil.

Jediným potrestaným v kauze z let 2014 až 2015 tak zůstává tehdejší ředitel společnosti František Novotný, který se k nezákonnému jednání přiznal, ovšem s tvrzením, že plnil pokyny Dany Helebrant. Lounský soud ho loni potrestal pokutou ve výši 90 tisíc korun, Novotný trest přijal.

Odvolací soud měl pochybnosti, zda se obžalovaná Helebrant na navážení toxických látek do areálu firmy podílela či to umožnila. Podle jejího obhájce i zástupce společnosti Femme to byl právě Novotný, kdo navážení toxických odpadů organizoval. K tomu se nakonec přiklonil i odvolací soud a případ vrátil k novému projednání.

Po dvou jednacích dnech vynesl okresní soud zprošťující verdikt. Podle předsedy senátu Jana Jouzy se nepodařilo dostatečně prokázat vinu obžalovaných.

„Vzhledem k názoru krajského soudu, který událost považuje za exces tehdejšího ředitele, a také vzhledem k procesní ekonomii by bylo dobré, aby trestní řízení skončilo, neprodlužovalo se a neprodražovalo se,“ vysvětlil zprošťující rozsudek Jouza.

Helebrant byla současně obžalovaná z pokusu o pojišťovací podvod, podle policie ekologickou havárii ve firmě v listopadu 2015 oznámila pojišťovně, a snažila se tak neoprávněně získat finance na likvidaci následků. Přitom nepravdivě uvedla, že událost nevyšetřuje policie.

Za to ji lounský soud potrestal trestem v délce šesti měsíců podmíněně odložených na 18 měsíců. Verdikt není pravomocný, Helebrant na místě se odvolala.

Areál v Bezděkově je už několik měsíců opuštěný, vlastní jej jiná firma, která je v konkurzu. Toxické kapalné látky se zde stále nacházejí, a to v retenční nádrži. Jejich sanaci vymáhá Česká inspekce životního prostředí exekučně. „Provedení exekuce však doposud není pravomocné a v současné době je řešeno soudní cestou,“ upozornila mluvčí inspekce Miriam Loužecká.