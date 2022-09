Podnikatelé v národním parku přicházejí po požáru stále o miliony korun

Požár vzplál v národním parku 24. července, dohašen byl 12. srpna. Ačkoliv Ústecký kraj již 23. srpna požádal ministerstvo průmyslu a ministerstvo pro místní rozvoj o pomoc, podnikatelé na ni stále čekají marně.

„Nyní máme pokles o 70 procent turistů, ztráta na tržbách je už zhruba 600 tisíc korun a denně roste zhruba o 10 až 15 tisíc korun. Počítám, že do konce října bude otevřeno a pak penzion zavřu. Roste cena energií, potravin, připočítejte náklady na zaměstnance... Na náklady vydělám, ale na nic jiného ne. Stává se to ekonomickým nesmyslem. Na zimu je to určitě neudržitelné a uvidíme, jak to bude dál,“ přibližuje napjatou situaci třeba Pavel Menšík, provozovatel hřenského penzionu Stará Plynárna.

Destinační agentura České Švýcarsko má už nyní signály, že kvůli ztrátám z dvou let covidu a vzrůstajícím cenám energií budou někteří ubytovatelé omezovat služby přes zimu.

„Snažíme se pomoci, aby České Švýcarsko fungovalo i mimo sezonu, děláme akce, kampaně... Tohle nám ale nepomáhá. A naše vláda má zpoždění. Cokoli navíc je pro ubytovatele dobře,“ řekl ředitel destinační agentury Jan Šmíd.

Pomoci od státu se podnikatelé zřejmě jen tak brzy nedočkají. Jak MF DNES odpovědělo ministerstvo pro místní rozvoj, tak pomáhá hlavně obcím a krajům v obnově jejich infrastruktury.

„Pokud Ústecký kraj dodá stručný plán obnovy území zasaženého požárem, budeme o dalších možnostech podpory včetně pomoci podnikatelům jednat s ministerstvem průmyslu a obchodu,“ sdělila mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

„Nevím, jaký plán po kraji chtějí, my jsme vyčíslili, jaké jsou škody podnikatelů. Jejich záležitost je podpora cestovního ruchu a podnikání. Nyní budu posílat dopis premiérovi, aby dali kompenzace podnikatelům, protože nemohli podnikat na základě zásahu státu. Je to jeho povinnost a budu na premiéra apelovat, aby podnikatelům pomohli,“ řekl ústecký hejtman Jan Schiller (ANO).

Ministerstvo upozornilo, že cestovní ruch podporuje prostřednictvím agentury CzechTourism. „Zároveň chceme zvýhodnit území zasažené požárem v našich národních programech týkajících se podpory venkova a cestovního ruchu. Ještě letos bude otevřená výzva například na budování turistických tras nebo center v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělila Hešíková.

Ministerstvo životního prostředí podle svých předchozích vyjádření vyčlenilo na pomoc 100 milionů korun. Peníze lze využít na obnovu poničené infrastruktury, ale třeba i na budování nádrží na vodu. Žádosti přijímá od 1. září.

Jako první začal pomáhat Ústecký kraj, vydal již 2,5 milionu korun a připravuje vouchery pro ubytovatele ve výši 300 korun na osobu a den. Zároveň by lidé, kteří se alespoň na dva dny ubytují v Českém Švýcarsku, mohli mít dopravu v celém kraji zdarma. Kraj se také spojil s agenturou CzechTourism a v oblasti zasažené požárem se mají konat kongresy v cestovním ruchu, což by podnikatelům také mělo pomoci.

Otevření turistických cest možná už na podzim

V parku jsou kvůli nebezpečí pádu shořelých stromů a rozpukaných skal stále zavřena nejnavštěvovanější místa – Pravčická brána a hřenské soutěsky. Otevření turistických cest je od začátku prioritou pro správu Národního parku České Švýcarsko.

„Na nich se toho nadále bude dělat nejvíce. Pro region je velmi důležité, aby turistická infrastruktura fungovala, protože je to motor cestovního ruchu v celém širokém okolí. V okolí turistických stezek pracujeme na rizikovém kácení stromů, které je nutné dostat dolů. Geologové zde zjišťují, které objekty jsou poškozené ohněm a zda zde nejsou balvany, jež je třeba také shodit. Po požáru se pískovec na dotek drolí,“ říká mluvčí parku Tomáš Salov.

Zajistit se na trasách musí například i zábradlí a protierozní hrany, aby se při každém dešti skály nerozpadaly a dolů se nevalil písek. Nyní se nebezpečné stromy kácejí v okolí nejnavštěvovanější Pravčické brány.

„Děláme si naději, že počátkem října by už mohla být jednosměrně zprovozněná cesta na Pravčickou bránu. Zároveň probíhají prohlídky v soutěskách řeky Kamenice, ale tam si ještě budeme muset počkat na zprávu od České geologické služby,“ přiblížil mluvčí.

8. srpna 2022