Policisté evakuují obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

„Aktuálně probíhá evakuace obchodního centra Galerie Teplice. Policisté prověřují anonymní výhrůžku střelbou. Momentálně pátrají po neznámém volajícím. Žádáme veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících policistů a respektovala jejich výzvy,“ informovali v sobotu policisté na síti X kolem půl páté odpoledne.
Telefonát policie přijala kolem 15:00. Mluvčí policie Václav Krieger řekl, že evakuace trvá několik desítek minut a zatím není jasné, kolik lidí se v obchodním centru zdržovalo.
Galerie stojí na náměstí Svobody, kam se evakuovaní včetně personálu přesouvají. V obchodním centru je několik desítek obchodů a služeb, kino, občerstvení či parkoviště.
