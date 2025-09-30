Po pádu z elektrokoloběžky je muž týdny v nemocnici. Jel opilý a bez řidičáku

Počet nehod elektrokoloběžek v Ústeckém kraji meziročně výrazně narostl. Zatímco loni jich bylo od začátku roku do konce letních prázdnin 42, letos se číslo ve stejném období vyšplhalo na 76. Pětapadesát lidí se zranilo lehce, pět těžce. Někteří řidiči přitom nemají na těchto strojích co dělat.

„Nejvíce dopravních nehod bylo v letošním roce v okrese Chomutov, celkem 20. Z toho bylo 16 zaviněných řidičem elektrokoloběžky,“ říká policejní mluvčí Pavla Mašínová. Právě v tomto regionu řešili v srpnu policisté dvě nehody v odstupu několika dnů, které měly společné jmenovatele – alkohol a zranění.

„K první z těchto nehod došlo 8. srpna půl hodiny před půlnocí v Kadani,“ popisuje mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Na elektrokoloběžce jel 65letý řidič pod vlivem alkoholu, který nezvládl řízení a havaroval. Při pádu se zranil, musel být proto hospitalizován v nemocnici. „Přivolaní policisté s řidičem provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile,“ přibližuje Glogovská.

Druhá nehoda se stala 17. srpna v Chomutově, tentokrát koloběžku řídil 26letý muž. I on havaroval kvůli nezvládnutému řízení. „Následně nadýchal hodnoty přesahující 1,5 promile alkoholu. Při nehodě utrpěl velmi vážné zranění, s nímž byl hospitalizován,“ doplňuje Glogovská s tím, že hospitalizace stále trvá.

Muž se vyboural na elektrokoloběžce, při vjezdu na chodník letěl přes řídítka

Policisté navíc ještě zjistili, že nejvyšší konstrukční rychlost havarovaných elektrokoloběžek činila 70 kilometrů v hodině. Glogovská podotýká, že podle platné legislativy je k řízení motorového vozidla, jehož konstrukční rychlost převyšuje 45 kilometrů v hodině, nutné řidičské oprávnění skupiny B.

„V obou zmíněných případech však provedené lustrace ukázaly, že ani jeden z mužů není držitelem řidičského oprávnění na žádnou skupinu motorových vozidel,“ říká Glogovská.

O trestu pro dotyčné muže zatím rozhodnuto nebylo. U nehody v Chomutově nemohlo být ukončeno prověřování kvůli zdravotnímu stavu řidiče, v případě kadaňské nehody soud podle policii dostupných informací ještě nerozhodl.

Postih za spáchané prohřešky je však nemalý. Řízení motorového vozidla, jak je na tyto elektrokoloběžky nahlíženo, s hladinou alkoholu v krvi vyšší než jedna promile je trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc došlo k dopravním nehodám.

„Podle zákona v tomto případě hrozí u soudu uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, ale také peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ říká Glogovská. Postih hrozí podle zákona i za jízdu bez řidičáku.

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Policie řeší koloběžkářské prohřešky v rámci běžného výkonu služby i během dopravně bezpečnostních akcí. „Řidiči elektrokoloběžek bývají vyzýváni k podrobení se dechové zkoušce nebo k testu, zda nejsou ovlivněni omamnými či jinými psychotropními látkami,“ říká Mašínová.

V rámci dopravních kontrol policisté ověřují i kategorii elektrokoloběžky, tedy maximální konstrukční rychlost a také výkon. „V případě, kdy je na elektrokoloběžku dle kategorie nutné vlastnit příslušné řidičské oprávnění a řidič jej nevlastní, jedná se o přestupkové jednání,“ říká Mašínová. „Řidiči hrozí pokuta ve výši 25 tisíc až 75 tisíc korun a zákaz činnosti od 18 měsíců do tří let,“ upřesňuje.

