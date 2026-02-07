Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky na prádlo, zařízení zapnuli a celý čin si natočili na video. Na záznamu je také zachycen pes, který se objevil u bezvládného těla kočky a kouše do něj. Záznam, na němž je zachyceno utrpení zvířete, následně rozeslali mezi další lidi.
Veřejnost se o hrůzném činu dozvěděla na začátku týdne. Případ vyvolal silné emoce, a to jak na sociálních sítích, tak přímo v místě, kde se událost odehrála. Lidé se několikrát shromáždili před domem jednoho z mladíků v obci na Litoměřicku. Další shromáždění se mělo uskutečnit v sobotu, ale jeho svolavatel ho nakonec zrušil, protože mladík se už v místě bydliště nezdržuje.
|
Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli
Starosta obce uvedl, že dotyčný se už v místě nenachází. „Mladík tam podle našich informací už ve středu nebyl. V tom domě není a už nebude. Je pryč z Křešic,“ řekl starosta Michal Mančal (Jistota rozvoje obce).
K situaci se vyjádřila také rodina jednoho z mladíků prostřednictvím písemného oznámení vyvěšeného na plotu. V textu uvedla, že čin považuje za selhání jednotlivce, nikoli celé rodiny, a vyzvala veřejnost, aby přestala vyhrožovat lidem, kteří o události nevěděli. „Celá rodina je zarmoucena celou situací a velmi ji mrzí, co se stalo, ale nebylo to selhání celé rodiny,“ stojí v oznámení. Rodina zároveň odmítá, že by matka mladíka o jednání věděla nebo ho kryla, a uvedla, že se o celé věci dozvěděla až dodatečně.
V oznámení se dále uvádí, že mladík se již na uvedené adrese nezdržuje. Podle sdělení rodiny měl dne 4. února nastoupit ústavní, pravděpodobně psychiatrickou léčbu ještě před projednáním případu u soudu. Tyto informace však nebyly oficiálně potvrzeny.
Redakce iDNES.cz se pokusila kontaktovat matku jednoho z aktérů, ta však na opakované pokusy o spojení nereagovala.
Nafackoval bych si, tvrdí jeden z mladíků
Na placeném portálu HeroHero se mezitím objevilo vyjádření jednoho z mladíků. Popsal svou verzi událostí. „Já jsem byl v tu chvíli zhulenej a opilej a najednou vidím, jak ji dává do sušičky. Tak já přijdu a říkám, co děláš ty kr*téne, a on nic. Nepřišlo mi to normální. Byl jsem kr*tén a nejradši bych si za to nafackoval,“ řekl.
Popsal, že u něj byl v té době ubytovaný jeho kamarád, o němž uvedl, že užíval návykové látky. Jde o osobní tvrzení jednoho z aktérů, které nebylo nezávisle ověřeno.
|
3. února 2026
Ve své výpovědi se zmiňuje i o další osobě – o mladíkovi, kterého prý do té doby vůbec neznal. Dále popsal svou verzi závěru události slovy: „Ten pes tu kočku zakousl a já jsem pak omdlel.“
Na vyhrocenou atmosféru v obci reagovala také Policie České republiky, která veřejnost vyzvala ke zdrženlivosti. „Chápeme rozhořčení veřejnosti, ale žádáme občany, aby nebrali spravedlnost do vlastních rukou a nevyhrožovali podezřelým osobám. Takové jednání může zkomplikovat vyšetřování,“ uvedla policie.
Kriminalisté pokračují ve shromažďování důkazů. O dalším vývoji případu budou informovat, jakmile to procesní situace dovolí.