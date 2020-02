Policie při zadržení aktivistky v dolu Bílina porušila zákon, rozhodl soud

Policisté Silvii Pezzato drželi v červnovém odpoledním vedru v prostoru lomu, aniž by jí dali napít. Od večera až do následujícího rána jí pak nechali nasazená pouta i přes to, že se nepokoušela utéci.

„Nezákonný byl zásah spočívající v nuceném pobytu žalobkyně na dně lomu Bílina v délce minimálně tří hodin na přímém slunci a v odpírání poskytnutí dostatečného množství vody či jiného nápoje,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí soudu Markéta Puci.

Jako nezákonný označil soud také přístup policie, kdy zadržená žena prováděla svou potřebu v otevřené kabině toalety za přítomnosti dvou odvrácených policistů prohlašujících, že se nebudou otáčet.

„Záměrně vytvářená atmosféra strachu a opakované zásahy do lidské důstojnosti ve mně zanechaly dlouhodobou stopu. O to víc mě rozhodnutí soudu potěšilo. Zejména zdůraznění toho, že by nikdo neměl být vystaven takovému dehonestujícímu zacházení,“ řekla k rozsudku Silvia Pezzato.

Aktivistka si také stěžovala na to, že ji policisté při převozu autobusem od lomu Bílina do Ústí nad Labem vyzvali, aby „držela hubu“. Tuto její žalobu však soud zamítl. S tím se Pezzato nehodlá smířit a výsledek se rozhodla rozporovat.

Do lomu Bílina u Braňan na Mostecku proniklo více než sto aktivistů v sobotu 24. června 2017 (psali jsme o tom zde).

Proti aktivistům zasáhla policie. Podle demonstrantů se však někteří policisté dopouštěli excesů (psali jsme o tom zde).

Městský soud v Praze konstatoval, že Pezzato se společně s dalšími lidmi dopustila protiprávního jednání, když vnikla do prostoru dolu Bílina a nevyhověla výzvě policie k opuštění prostoru.

„Soud má tedy za to, že existoval zákonný důvod pro to, aby žalobkyně byla omezena na osobní svobodě,“ píše se v rozsudku.

Policie nemohla být připravena na zajištění 144 lidí, uznal soud

Podle soudu nelze policii klást k tíži, že nebyla dostatečně připravena na zajištění 144 lidí, jestliže neměla předem informace o tom, kde a kdy akce proběhne a kolik aktivistů se jí zúčastní.

„Policie nemohla být tedy předem připravena uspokojovat všechny potřeby osob, které by na takové hypotetické akci mohly být zajištěny,“ uvádí dále zdůvodnění rozsudku.

Soud však považuje za sporné, zda bylo přiměřeným řešením policie účastníky akce zajistit a několik dalších hodin je zadržovat právě v dole, kde jim byly poskytnuty tekutiny až po téměř třech hodinách omezení jejich svobody.

„Držet účastníky nenásilné protestní akce v několikahodinové letní výhni na slunci bylo hazardem s jejich zdravím,“ uvedl advokát Jaromír Kyzour, který Silvii Pezzato zastupoval.

„Rovněž následné celonoční převážení se spoutanýma rukama do nedalekého Ústí nad Labem bylo ze strany policie zcela neadekvátním opatřením. Ani člověk, kterého policie z nějakého důvodu zajistí, samozřejmě neztrácí všechna svá práva a důstojnost,“ doplnil Kyzour.