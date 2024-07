Muž si po sjetí do rybníka rozmyslel sebevraždu, vylezl střešním okénkem

11:44

Tři jednotky hasičů a hasičská potápěčská skupina z pražských Modřan vyprošťovaly o víkendu utopené prázdné osobní auto z Dubského rybníka u Duchcova na Teplicku. Auto se ale do vody nedostalo samo, jak se nabízelo. Majitel sjel do rybníka s plánem spáchat sebevraždu. Potom si to ale rozmyslel a vylezl střešním okénkem.