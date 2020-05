Rohanův kříž, dlouho považovaný za zničený, by se mohl vrátit na původní místo

Pískovcový kříž s přírodními motivy vznikl na počest prince Alaina Rohana, jenž poblíž Košťan nešťastně zemřel ve věku 27 let. Při honu u knížete Morice Lobkovice 28. září 1857 nepřežil pád z koně.

A ačkoli se v některých historických pramenech uvádělo, že byl kříž zcela zničen, nadšenci ho nedávno objevili na nádvoří teplického zámku.

„Byl schovaný pod arkádou. Bylo to pro nás velké překvapení, protože v historických pramenech na stránkách Košťan se uvádí, že byl zničen při výstavbě silnice, kdy na něj měl spadnout strom,“ řekl předseda spolku Jiří Kašpar.

Podle ředitele teplického muzea Radka Spály je však Rohanův kříž součástí muzejní sbírky už od roku 1982, kdy sem byl přivezen právě z Košťan.

„Z pohledu nadšenců a veřejnosti se mohlo zdát, že se na něj pozapomnělo, ale opak je pravdou. Našli jsme v našich pramenech, že byl skutečně poničen, že byl rozlomen na čtyři velké díly a několik dalších menších,“ uvedl Spála

„Do péče krajského muzea byl předán po souhlasu tehdejšího vedení obce a tehdejší památkové správy. Dnes už je ale opraven a stojí na nádvoří teplického zámku,“ uvedl Spála s tím, že kříž má skutečně velkou historickou hodnotu.

Některé historické prameny uvádějí, že byl nejprve roku 1921 poškozen neznámými vandaly a po obnově ve 30. letech umístěn zpět na původní místo.

Při stavbě silnice Dubí–Hrob pak měl být zcela zničen. I proto bylo pro historiky překvapením, že ho našli právě v muzeu. „Popravdě jsme tam ani nepátrali, protože bylo všude uváděno, že byl zničen,“ poznamenal Kašpar.

Kvůli těžbě uhlí zmizel kus historie, říká starosta

Spolu s kolegy se nyní snaží Rohanův kříž vrátit na původní místo poblíž košťanského zámečku.

„Myslím si, že by to bylo symbolické, protože v Košťanech v minulosti zanikla řada památek. Každá drobnost, která bude připomínat jejich minulost, je dobrá pro další generace. Už jsme muzeum oslovili, je to na dobré cestě,“ podotkl historik.

Plán navrátit památku na původní místo se líbí i vedení města Košťany. „V minulosti nám ve městě kvůli těžbě uhlí zmizel kus historie, takže jsme vděční za každou obnovenou památku. Nedávno jsme ve spolupráci s krajem takto obnovili křížek z dob Marie Terezie, který je teď krásně upravený,“ sdělil starosta Košťan Tomáš Sváda.

„Byli bychom rádi, kdyby se i tato památka mohla vrátit na původní místo, jen je otázkou, jestli je lepší tam dát originál, nebo věrnou kopii, aby se nestalo, že ho někdo odcizí. Spíš si myslím, že by originál měl zůstat v muzeu,“ dodal starosta.

To potvrdil i Spála, podle kterého originál skutečně zůstane v muzeu. „Je součástí muzejní sbírky a vztahuje se na něj legislativa, která určuje i podmínky péče o předměty. Musí být chráněn. Myšlenka o navrácení kopie kříže na původní místo se mi ale líbí,“ dodal ředitel teplického muzea.