Bazén na koupališti v Dubí se po dvou letech od uzavření dočká opravy

„Nechali jsme na to udělat technologický postup a nyní zpracováváme projekt, abychom mohli vypsat veřejnou zakázku. Projekt by mohl být hotový do konce června, oprava je v plánu v létě. Když to půjde dobře, ještě na konci letošní sezony by se sem mohli vrátit první návštěvníci,“ říká starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

O havarijním stavu Plivátka, jak místní zdejšímu bazénu přezdívají, se ví již delší dobu. Výstavba nového bazénu by ale město vyšla až na 17 milionů, na což radnice neměla finanční prostředky. Dlouho proto zvažovala, jak s rekonstrukcí naloží.

„Pak se ale objevila technologie, díky které se bazén potáhne speciální fólií. Musí se tam natáhnout v létě, když je teplo. Životnost fólie je 10 let, máme na to pět let záruku. V rámci ekonomických mantinelů na tom budeme zhruba stejně jako dosud, protože do teď nás stála roční údržba zhruba 200 až 300 tisíc korun,“ dodává starosta.

Rekonstrukci město uhradí ze svého rozpočtu, vylepšení se dočká i posezení pro návštěvníky. „Naopak sociálky a kanalizační přípojky jsme dělali nedávno, do nich tedy nyní investovat nemusíme,“ podotýká Pípal.

Zároveň upozornil, že po opravě stoprocentně dojde ke zvýšení vstupného na koupaliště. „Dosud se platilo 30 korun, což bylo strašně málo. Ještě nevíme o kolik, ale určitě se zdraží. Vstupné dosud ani zdaleka nepokrývalo náklady na provoz,“ vysvětluje Pípal.

Plovárna v Dubí, kterou provozuje společnost Marius Pedersen, prošla poslední velkou rekonstrukcí v letech 1985 až 1989, kdy proběhla přestavba celého areálu. Od té doby bazény každý rok využívaly stovky návštěvníků.