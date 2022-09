Zájemci o kamna si počkají až do jara, obtížně se shání i uhlí a dřevo

Zájemci o kamna musejí čekat v pořadníku, zboží ale dostanou nejdříve jaře. Připravit by si měli od 10 do 45 tisíc korun. Proti loňsku se ceny u některých typů zvýšily o 10 tisíc korun.

„Zájem je obrovský, nestíhám. Na skladě není téměř vůbec nic, výrobci už kamna téměř nikde nemají. Zákazníci na ně budou čekat do dubna, května nebo června v příštím roce. Pokud jde o krbová kamna, těch je víc, protože náročnost jejich výstavby je vyšší. Lidé kupují všechna dostupná kamna, už si nevybírají jako dřív,“ sdělil Jan Nenadál, majitel roudnické firmy Krby & kamna.

O kamna je velký zájem, protože se snadno zprovozní. Stačí když v domě je komín, který schválí kominík a napíše majiteli kamen revizi. S dvěma českými výrobci kamen už Jan Nenadál dokonce ukončil smlouvu.

„Zneužívají situace. Zákazník například na zdražení o 5 tisíc korun přistoupil, a když jsem tedy kamna objednal, firma napsala, že, protože budou dodány příští rok, cena se může zvýšit ještě dvakrát až třikrát. To už jsem nevydržel. Když někdo udělá objednávku, cena má platit. Opravdu, co si některé firmy dovolují, to je ostuda,“ dodal Nenadál.

Zákazníci čekají i na krbová kamna, která stojí od 25 do 70 tisíc korun. „Vyprodali jsme i velkou část trvalých zásob. Máme co prodávat, ale není toho moc, protože nestíháme. Dnes vyrobíme 1 500 krbů měsíčně a vše prodáme,“ přiblížil jednatel rumburské firmy ABX Tomáš Oujezký a dodal, že boom v prodeji začal již na začátkem roku, kdy už mnozí tušili, že situace nebude dobrá. „A zájem se od té doby jen stupňuje,“ konstatoval Oujezký.

Raketový růst ceny paliv

Pokud jde o paliva, tak kritická situace je v dodávkách pelet, které Evropa ve velké míře nakupovala na Ukrajině, která nyní bojuje s ruským terorem. „Je to špatné, už dva měsíce nemám ani jednu. Liberecká firma, od níž jsem bral, mi sdělila, že na 90 procent mi už nic nedodají. Nemají je nikde. Navíc se má zvyšovat jejich cena kvůli drahým pohonným hmotám,“ říká rezignovaně Miroslav Kundrát, jednatel ústecké firmy Avaros, která slisovanými dřevěnými pilinami a hoblinami zásobovala celý kraj.

Minulý týden pelety lidé mohli sehnat v jirkovském Centrum paliv. „Přijel v pondělí kamion, ale tento týden už zase nejsou. Byla to spíš výjimka, čekáme na ně dlouho. Dříve jsme měli plný sklad, tři druhy pelet, 10 druhů briket. Teď máme jeden druh briket na pár paletách a brzy také nebudou. Se dřevem je to podobné, to nestíháme štípat. Proti loňsku je zájem o všechno desetinásobný,“ řekl Petr Čermák majitel firmy.

S uhlím je to podle něj katastrofa. „Kolega v Chomutově má čekací dobu na uhlí čtyři měsíce a přijímá objednávky na prosinec,“ přiblížil situaci Čermák.

Pelety zdražily o 40 až 50 procent, tunu dnes koupíte průměrně za 14 tisíc korun. Kdo dnes objedná dřevo, dostane ho většinou až po sezoně na jaře, to tvrdé dubové a bukové, které dlouho hoří, není vůbec. Cena za tunu dřeva se nyní pohybuje v rozmezí od 2 400 do 3 500 korun. Za kvalitní tvrdé dřevo si připočítejte další tisícovku.

Doly jedou na 100 procent

Severočeské doly jedou přitom od léta na sto procent těžebních možností, což dřív nebylo zvykem. Za prázdné sklady tak může pouze obrovská poptávka.

„Je to tím, že lidé kupují kamna a objednávají uhlí místo na jednu sezonu rovnou na dvě i tři dopředu z obav, co bude a za kolik uhlí bude. Jedeme na obou provozech na plný výkon. A například u dodávek domácnostem proti plánu na tento rok překročíme těžbu o 25 procent. Snažíme se alespoň částečně tu obrovskou poptávku uspokojit,“ sdělil mluvčí dolů Lukáš Kopecký.

Zdražila i tepelná čerpadla, stále je ale lze pořídit od 40 tisíc do 250 tisíc, ale najdete i ty za půl milionu korun. Zákazníci si je vybírali ve velkém od konce loňského roku. Zájem rapidně vzrostl , když Rusko napadlo Ukrajinu a na Kreml začaly dopadat první sankce.

„Padaly první zprávy, že plyn bude stát miliony. Děláme co můžeme, ale je to blázinec. V současné chvíli jsou tepelná čerpadla jen od firmy Viessmann, řada 100 a 111, kvalitnější řada 200 není. A bohužel výrobci nestíhají. Japonská čerpadla Daikin pro letošek už nejsou vůbec,“ sdělil Jiří Trochta, technik ústecké firmy Jitro - Industrious.

Měsíčně firmě volá 20 až 30 zákazníků, ovšem ne každý si čerpadlo nakonec pořídí. „Děláme, co stihneme. Zákazníky, kteří jsou nyní objednaní, budeme dělat příští rok. U kolegů je situace podobná, kvalitní tepelná čerpadla nejsou. Ta, která lze sehnat celkem rychle, jsou z Číny, což je zbytečné vyhazování peněz. Ale jsou dobrodruzi, kteří si je koupí,“ dodal Trochta.