Zřícený most v Drážďanech postihl i české rejdaře, musí rušit naplánované plavby

Jak dlouho bude lodní přeprava po Labi stát, není jasné. Mohou to být týdny až měsíce, než se podaří poškozenou mostní konstrukci z toku odstranit. K pádu mostu došlo v noci na středu.

„Má to na nás velký negativní vliv, protože přišla změna počasí a čekají nás zakázky. Teď měla do Drážďan vyplout loď pro rozměrný náklad a bohužel nemůžeme jezdit. Bude to špatné, pokud odstraňování následků potrvá dlouho,“ uvedl jednatel lodní dopravní firmy EVD-Sped Lukáš Hradský.

Pro lodní přepravce je to velká rána. Několik měsíců totiž lodě stály v přístavištích kvůli suchu a nesplavnosti Labe do Německa. Díky změně počasí v posledních dnech a očekávaným srážkám se měla situace zlepšit. „Měli jsme tam plánované plavby, teď bude otázka, jak rychle se podaří překážku na plavební cestě odstranit,“ zmínil jednatel Rhenus Partnership-ČSPL Pavel Hamalčík.

Výletní zážitkové plavby do Drážďan musela omezit i Labská plavební společnost. Zrušila páteční plavbu. Podle informací, které zveřejnila na svých webových stránkách, se však má uskutečnit nedělní plavba do Drážďan a zpět.

Kolik na stornovaných plavbách tratí, však dopravní společnosti redakci nesdělily.

Chvíli po projetí tramvaje

Část mostní konstrukce se zřítila ve středu ve tři hodiny ráno, nikdo nebyl zraněn. Asi 100 metrů dlouhý úsek mostu leží v Labi a blokuje koryto řeky. Jak oznámilo město Drážďany, i dalším částem mostu akutně hrozí zřícení. Parníky, které v blízkosti mostu stály, proto byly odtaženy.

Po zřícené části mostu vedla tramvajová trat a kombinovaná stezka pro cyklisty a pěší. Podle místních médií tramvaj projela po mostě jen o několik minut dřív.

V důsledku pádu byla poškozena i dvě potrubí dálkového vytápění, město se tak ocitlo bez teplé vody. Horká voda poškodila část nábřeží.

Blízké okolí mostu je uzavřeno. Neprůjezdná je i Labská cyklostezka. Automobilová doprava je odkloněna. Místní úřady vyzvaly obyvatele, aby se místu vyhnuli a nepřekáželi v práci zásahovým jednotkám.

Most prošel nedávno rekonstrukcí, kdy se na něm ubral jeden jízdní pruh autům ve prospěch cyklistů. Podle německého listu Bild další renovace plánoval drážďanský dopravní podnik na příští rok.

Bild.de v souvislosti s událostí zmínil, že se stala na den výročí útoku z 11. září 2001, kdy islamističtí teroristé zaútočili na Světové obchodní centrum v New Yorku, což si vyžádalo životy tisíců lidí. Policie ale podle vlastních slov nemá žádné důkazy o vnějším vlivu nebo sabotáži. Příčina pádu mostu se momentálně vyšetřuje.

Místní se obávají počasí, podle předpovědi má přijít vydatný a dlouhodobý déšť, což může vést ke zvýšení hladiny Labe. Zřícený most může zapůsobit jako přehrada a voda by tak podle deníku Bild mohla zatopit část města.