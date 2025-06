„Stát v minulosti podporoval vybrané skupiny cestujících slevou 75 procent z ceny jízdného, teď je sleva 50 procent. Naše finanční podpora má pomoci zmírnit dopady rostoucích životních nákladů a obyvatele motivovat, aby veřejnou dopravu co nejvíce využívali,“ popsal hejtman Richard Brabec (ANO).

Žádat o finanční pomoc mohou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři starší 65 let po skončení platnosti časové jízdenky. Za nezletilé děti a mládež ji podává zákonný zástupce.

Zakoupený časový kupon musí mít začátek platnosti od 1. července do 31. prosince, zažádat si elektronicky o podporu mohou cestující od 1. srpna, přičemž elektronický systém je třeba ještě vybudovat a v průběhu července vyzkoušet. Peníze pak dostanou žadatelé zpět do 60 dnů.

Podpora jízdného vybraným skupinám cestujících vyjde krajskou samosprávu od července do konce letošního roku na 7,5 milionu korun. „Pokud nová vláda nezvýší podporu pro tyto kategorie cestujících, předpokládáme prodloužení krajského systému i na další rok,“ dodal hejtman.

I když zastupitelé proplácení slev na jízdném schválili, pro hlasovalo 42 ze 47 přítomných, někteří opoziční zastupitelé se pozastavili například nad tím, že předkládaný materiál nebyl předem projednán v dopravní komisi. Během jednání došlo i ke slovní přestřelce mezi zastupitelem Janem Papajanovským (Starostové pro Ústecký kraj) a hejtmanem Richardem Brabcem. „Mám pocit, že jde o politický krok a snahu ‚přitopit‘ před blížícími se podzimními volbami,“ uvedl Papajanovský.

„Je politický marketing, když váš ministr zvedá platy policistům před volbami?“ oponoval hejtman s tím, že koalice se bude i nadále snažit pomáhat ohroženým skupinám obyvatel bez ohledu na to, jestli se blíží nějaké volby.

„Taková blbost a tolik práce“

Podle Papajanovského bude vybudování elektronického systému, kterým si budou cestující o příspěvky žádat, příliš nákladné a také naroste administrativa. „Řekl bych taková blbost a tolik práce,“ poznamenal s tím, že řešením by bylo slevy zapracovat přímo do tarifních podmínek.

To však není podle vyjádření vedoucího odboru dopravy Jindřicha Fraňka možné, protože by kraj přišel o peníze od státu. Ministerstvo dopravy krajům slevy do plného jízdného dotuje. „Máme k dispozici vyjádření ministerstva dopravy, že pokud upravíme tarif, může se stát, že nám přestane posílat dotace. Proto jsme k této jednodušší formě (zapracovat slevy přímo do tarifních podmínek) nepřistoupili,“ vysvětlil Franěk.

Kromě Ústeckého kraje podporuje vybranou skupinu cestujících také kraj Vysočina nebo Moravskoslezský, Olomoucký či Zlínský kraj.