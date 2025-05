Podle obžaloby nebyl v domově Kavkaz, kde k požáru došlo, zřízen protipožární systém, jehož zajištění bylo odpovědností ředitele Koláčka. Žalobce Vladimír Mužík v závěrečné řeči uvedl, že ředitel podcenil riziko založení požáru klienty, a to i přesto, že k podobným incidentům došlo již v květnu a říjnu 2019. Koláček podle Mužíka tyto požáry nenahlásil.

Za vysoký počet obětí byla podle Mužíka zodpovědná příliš dlouhá evakuace, která trvala téměř 1,5 hodiny. Na místě totiž chyběly hlásiče kouře, jež by na nebezpečí upozornily mnohem dříve.

S tím se však soud neztotožnil. „Soud pečlivě zhodnotil všechny okolnosti jednání. Bez toho, aby bagatelizoval tragické následky, dospěl k závěru, že obžalovaný pro bezpečnost klientů učinil všechno, co mu dovolovaly možnosti,“ uvedla při zdůvodňování rozsudku soudkyně Radka Liebigová Klírová.

Poškozené (příbuzné obětí) a pojišťovny s jejich nároky na odškodnění soudkyně odkázala na civilní soud.

Verdikt není pravomocný. Státní zástupce, jenž pro Koláčka navrhoval podmínku, okamžitě po vynesení rozsudku podal odvolání, případem se tak bude zabývat odvolací senát Krajského soudu v Ústí nad Labem.

„Je mi líto, co se stalo. Na druhou stranu je to poučení do mého života a doufám, že i do života všech, co ovlivňují bezpečnost domova,“ okomentoval rozsudek Koláček.

Vinu od začátku odmítal. Do pozice ředitele nastoupil v roce 2014. Organizace se v té době podle jeho slov potýkala s velkými finančnímu problémy. Objekty, ve kterých klienti pobývali, byly ve špatném technickém stavu, některé nebyly zkolaudované. Na svou obhajobu upozornil na to, že i pokud by měl dostatek finančních prostředků, trvala by rekonstrukce všech objektů déle než pět let.

Podle jeho obhájkyně by měl být viníkem spíše stát, který převedl budovy ústavu do majetku města nezkolaudované.

Hrozila další tragédie

Nyní už jsou podle Koláčka všechny budovy v rámci vejprtských městských sociálních služeb zkolaudované.

„Protipožární opatření jsou kombinací čidel, kamer a všeho možného. Podobný požár jsme řešili nedávno, pomohla nám čidla, ale kdyby tam nebyl personál, následky mohly být stejné. Paradoxem je, že klient, který ve čtyři ráno zapálil koš, je u nás státem stále umístěný. Vy ho ale nemůžete drsným způsobem zkontrolovat, zda má u sebe zapalovač. Můžete snižovat rizika, ale úplně bez rizika to prostě nebude nikdy. V tom je pozice statutárního zástupce velmi frustrující, protože právě on je za to právně zodpovědný,“ doplnil Koláček.

Požár, kterým se zabýval soud, vypukl v domově Kavkaz v neděli 19. ledna v brzkých ranních hodinách, hořet začalo ve společenské místnosti. Na místě zemřelo osm mužů, udusili se kouřem. Devátý zemřel později v nemocnici. Oheň založil jeden z klientů. Protože byl označen za nepříčetného, policie v jeho případě věc odložila. Soud následně rozhodl o uložení zabezpečovací detence.

Požár kromě ztráty lidských životů způsobil majetkovou škodu ve výši 14 milionů korun.