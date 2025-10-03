Konečně máme převozníka. Děčín rok hledal firmu pro přívoz v odlehlé čtvrti

„Firma splňuje všechny zákonné požadavky a disponuje potřebnými oprávněními k provozování lodní dopravy. Smlouva je uzavřena na přechodné období dvou let, během něhož bude provoz přívozu monitorován,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.
„Hodnocení pak bude zahrnovat počet přepravených osob a vozidel, stejně jako sledování průtoku Labe, který může ovlivnit provozní dny kvůli nízké či vysoké vodní hladině. Po 18 měsících bude provedeno ekonomické vyhodnocení, na jehož základě město rozhodne o dalším postupu,“ doplnil Stínil.
Přívoz v Dolním Žlebu přestal jezdit loni v listopadu poté, co předchozí provozovatel ukončil činnost.
„Začali jsme hledat náhradu, ale nebylo to snadné. Vyhlásili jsme dvě výběrová řízení, do nichž se nikdo nepřihlásil. Zvažovali jsme i jiné varianty, například spolupráci s obcí Hřensko nebo předání provozu našemu dopravnímu podniku. Nakonec se nám však podařilo provozovatele přívozu najít,“ přiblížil primátor města Jiří Anděl (ANO).
Přívoz v Dolním Žlebu je nejseverněji a nejníže položeným přívozem v České republice. Patří mezi poslední v zemi, které stále využívají systém s takzvaným dolním vodičem.
„Spojuje nejodlehlejší část Děčína s pravým břehem a je hojně využíván nejen místními obyvateli, ale také turisty. Západní přístaviště se nachází nedaleko železniční zastávky Dolní Žleb, východní přístaviště u silnice mezi Hřenskem a Děčínem,“ dodal Stínil.