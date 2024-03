Obec chce vylepšit rozpočet otevřením kasina, lidé si vynutili referendum

„Záměr vybudování kasina jsme schválili hlavně proto, že nám půjdou nějaké peníze do rozpočtu. Předpoklad je, že by to byly zhruba tři miliony korun ročně. Navíc nám firma, která bude kasino provozovat, slíbila půl milionu korun ročně jako sponzorský dar. Peníze bychom použili na rozvoj obce, na opravy budov školy nebo školky, na údržbu obecních bytů,“ hájí vznik kasina starosta Dobkovic Michal Faltus (Pro Dobkovice a sport).

„Peníze do rozpočtu z provozu kasina jsou pro nás tím hlavním tahákem. Každá koruna navíc je pro nás dobrá,“ vysvětlil starosta důvody, proč většina zastupitelů pro vznik kasina zvedla ruku.

Nápad se ale mnohým „řadovým občanům“ nezamlouvá. Obávají se zvýšené kriminality nebo narušování veřejného pořádku. Nesouhlas vyjádřili podpisem na petici, ve které požadovali nové projednání záměru. Následně sbírali podpisy pro vyhlášení referenda, které by zcela zakázalo hazard na území obce.

„Kasino? V žádném případě. Byl jsem gambler, na automatech jsem málem prohrál střechu nad hlavou. Tady si to nikdo nepřeje, tedy kromě vedení obce,“ řekl jeden z místních.

„Jsem proti. Že by tady mělo vzniknout kasino, se mi nelíbí hlavně kvůli dětem. Cestou do školy půjdou kolem něj,“ přidal se pan Jarda.

Narazit lze ale pochopitelně i na opačný názor. „Zpočátku jsem taky byla proti kasinu, neuměla jsem si představit, jak to bude fungovat. Na veřejném projednání jsem se dozvěděla nějaké informace a změnila jsem názor. Jsem pro. Navíc půjdou do rozpočtu další peníze,“ sdělila další z místních.

O tom, jestli kasino ano, či ne, rozhodnou obyvatelé Dobkovic v referendu, které se bude konat 24. května. Jeho vyhlášení schválili zastupitelé na jednání konaném tento týden.

„Po oznámení záměru vybudování kasina jsme zaznamenali nějakou nevoli mezi občany. Proto jsme vyhlásili referendum, kde lidé sami rozhodnou. Když řeknou, že kasino nechtějí, tak prostě nebude,“ poznamenal starosta.

Aby referendum bylo závazné, musí se ho zúčastnit minimálně 35 procent voličů. „Myslím, že lidé rozhodnou o zákazu hazardu na území Dobkovic,“ je přesvědčena zástupkyně petičního výboru Lenka Horanská.

Provozovatel: Kriminalita se vytratila

Podle Miloslava Bohůnka, manažera společnosti CEC, jsou obavy místních ze zvýšené kriminality zbytečné. „V aktuálním přeregulovaném prostředí se kriminalita kolem našich provozoven zcela vytratila. Pokud by nastal nějaký problém kolem našich provozoven, jsme napojeni na městskou či státní policii,“ uvedl Bohůnek.

Nedílnou součástí vstupu do prostoru herny nebo kasina je nutná registrace klienta. Hráč zároveň nesmí být zapsán do Registru vyloučených osob (RVO), který spravuje ministerstvo financí. Hráči jsou ověřováni v RVO nejen při samotné registraci, ale také při každé návštěvě herny, respektive při každém přihlášení do svého uživatelského konta.

„Pokud se člověk nachází v jakémkoliv ze seznamů, tak je mu automaticky vstup do herního prostoru zakázán. V případě, že se klient v budoucnu do seznamu dostane, je mu automaticky zamezen vstup do všech našich provozoven,“ doplnil Bohůnek s tím, že v Dobkovicích bude celý objekt oplocen.

„Parkování u kasina je naplánováno směrem k hlavní silnici mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Provoz tak nebude ohrožovat děti, které kolem chodí do školy,“ dodal Bohůnek.