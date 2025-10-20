Nenápadně skvělý sládek v Audienci. Thálii může získat herec z divadla v Mostě

„Je to obrovský úspěch. Naposledy se nám to v mosteckém divadle stalo snad v půlce 90. let s Hanou Seidlovou a její inscenací Edith a Marlene,“ uvedl k nominaci ředitel Městského divadla v Mostě Filip Nuckolls.
Absurdní jednoaktovou hru Václava Havla Audience z roku 1975 uvedlo mostecké divadlo v premiéře letos v únoru.
Režisér Vítězslav Větrovec obsadil do role intelektuála Vaňka, který je nucen pracovat v pivovaru, Jana Beneše. Roli sládka přiřkl právě Rošetzkému.
„Když došlo na to, že budu hrát sládka, měl jsem trošku na jazyku výčitku, že se režisér s dramaturgem asi spletli. Protože jestli já mám hrát v Audienci, tak přece musím hrát Vaňka, to je typologie pro mě. Já přece nemohu hrát sládka. A teď jsem vlastně rád, že to tak dopadlo,“ prozradil herec, který na prknech mosteckého divadla působí už roky.
Skutečnost, že je v užší nominaci na Cenu Thálie, vnímá jako ocenění nejenom sebe, ale i svých kolegů, celého divadla a města Most.
Odborná porota Herecké asociace vyzdvihla, jak sládka ztvárnil. „Marcel Rošetzký vytvořil zcela novou a překvapivě současnou podobu dnes již legendární postavy Havlovy aktovky. Je originální v tom, že ji svým způsobem brání. Dělá to přesně, bez zbytečných gest a typologizací. Autenticky a v duchu Havlovy hry. Nenápadně, ale perfektně boří stereotyp spojený s Havlovou legendární postavou a nenápadně, ale dokonale jemným způsobem ji učinil přítomnou tady a teď,“ popsal medailonek nominovaného herce.
Podle Nuckollse je nominace velkým úspěchem i proto, že šlo o první večerní představení v komornějších prostorách mosteckého Divadla rozmanitostí. Že se tady Audience ujme, prý zpočátku málokdo doufal.
Sám Rošetzký vyzdvihuje, že Havlova hra v podání mosteckého souboru oslovuje širokou škálu publika. „Podařila se nám inscenace, která oslovuje intelektuály, starší lidi a zároveň baví středoškoláky i učňovskou mládež. A to je pro mě silné téma,“ zmínil.