Miminko z popelnice může zůstat v péči příbuzných, o jeho osudu rozhodne soud

„Malý Jáchym je zdravý, antibiotika už nebere, a dokonce už není ani v inkubátoru, leží v postýlce na dětském oddělení,“ uvedla pro iDNES.cz Miloslava Kučerová z tiskového oddělení Krajské zdravotní, pod kterou Masarykova nemocnice spadá.

Miminko bylo v inkubátoru kvůli zahřátí a antibiotika mu byla nasazena kvůli prostředí, v němž bylo nalezeno. Ve špitále zůstane do té doby, než soud rozhodne, kdo ho dostane do péče.

Případem se zabývá policie i ústecký Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „V podobných případech se snažíme najít dětem nové rodinné prostředí v co nejkratším čase,“ vysvětlila vedoucí OSPOD Lenka Jaremová „Záleží na rozhodnutí soudu. Ten určí, komu dítě na základě našich doporučení svěří,“ dodala s tím, že obecně se v takových případech vždy prověřuje blízká rodina.

V jakém časovém horizontu by mohl soud určit, co bude s dítětem dál a jestli je možné, že se chlapečka ujmou příbuzní, nechtěla Jaremová komentovat. „Vzhledem k věku a citlivosti případu nemůžu sdělit žádné další podrobnosti,“ uvedla.

Podle zjištění MF DNES neměl nalezený chlapeček vystavený rodný list. Dostal jméno Jáchym po operačním důstojníkovi policie, který případ řešil na tísňové lince. Podle ministerstva vnitra musí mít každé miminko do 30 dnů od narození rodný list vystavený. Žádost je nutné podat do tří pracovních dnů po porodu. V tomhle případě však matka nejspíše tak neučinila, proto chlapec ještě neměl jméno.

Devatenáctiletou matku, která dítě do kontejneru odložila, obvinila policie z pokusu o vraždu. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo i trest výjimečný.

„Teď případ přechází do fáze vyšetřování. Budou probíhat expertizy jejího zdravotního stavu,“ poznamenal policejní mluvčí Kamil Marek.

Proč mladá žena dítě nedala do babyboxu a zvolila kontejner nedaleko od místa, kde bydlí, není jasné. Podle zjištění Blesku těhotenství před okolím skrývala.

Policie matku dopadla na základě svědectví lidí, kteří poznali bundu, ve které bylo dítě v popelnici zabaleno. Jak uvedl Blesk, v kontejneru dítě našel muž, který šel kolem.