Díru na ústeckém náměstí chce město odkoupit a plánovanou budovu dostavět

„Po téměř půlročním vyjednávání se nám podařilo získat nabídku od firmy UDES. Ta zahrnuje nejen prodej rozestavěné nemovitosti i s projektovou dokumentací, ale také prodej nově zbudované trafostanice,“ uvedl ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

„Nabídková cena byla stanovena na základě posudku, který se skládá ze stavební, ale hlavně ze statické části. Podle posudku je objekt skutečně použitelný pro výstavbu dle projektové dokumentace,“ doplnil Nedvědický.

Pozemek v roce 2009 tehdejší vedení města prodalo firmě za 44 milionů korun, tedy částku podstatně nižší, než za kolik ho teď UDES nabízí k prodeji.

„V této částce byla zahrnuta hodnota pozemku jako takového i cena provedeného archeologického průzkumu,“ popsal Nedvědický s tím, že firma do stavby investovala dalších 35 milionů.

O odkupu budou v pondělí jednat zastupitelé. Po jeho případném schválení by se mohlo přistoupit k dokončení budovy.

„Podle odhadů mohou náklady na stavbu vysoce překročit částku 100 milionů korun. Myslím, že je načase přijít s výběrovým řízením na PPP projekt, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz,“ poznamenal Nedvědický.

Pokud se výstavbu polyfunkčního domu podaří dotáhnout do konce, mohla by se do něj přestěhovat část městských organizací. „Umím si představit, že by prostory využíval centrální městský obvod, informační centrum, vzniknout by tady mohly i byty,“ nastínil primátor.

Opoziční zastupitelka hnutí PRO! Ústí Karolína Žákovská s odkupem nesouhlasí. „Přijde mi, že cena je velmi přemrštěná. Navíc mám vážné pochybnosti o platnosti stavebního povolení, kterým vlastník momentálně disponuje,“ sdělila Žákovská.

Firma UDES se podle jejího předsedy představenstva Radka Neymona rozhodla pozemek prodat kvůli současné situaci na realitním trhu.

